An Lemmens over migraine: “Op vakantie lig ik de eerste dagen in bed met de gordijnen dicht”

“Alsof ze met een ijspriem in je hoofd hakken", legt An Lemmens uit hoe een migraine-aanval voelt. “Door je oog en zo je hoofd in. Steeds opnieuw. En dat twee, drie dagen aan een stuk.” Ook wanneer ze moet presenteren, komt een aanval al wel eens voor. “Dat is dan brute pech, hè. Ik blijf overeind op adrenaline, maar zodra ik van het podium stap, zak ik in elkaar”, zegt Lemmens. “Ook mijn vrije tijd wordt gehypothekeerd. Als ik ergens naar uitkijk, heb ik die dag gegarandeerd een aanval. En op vakantie lig ik de eerste drie, vier dagen in bed met de gordijnen dicht.”