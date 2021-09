An Lemmens opnieuw zwanger: “Tranen van geluk”

Showbizz Disneyland Paris brengt loun­ge-al­bum uit voor Mar­vel-fans

12 september Goed nieuws voor de muziekliefhebbers van Marvel-universum. De deuntjes uit onder andere ‘Spider-Man’ en ‘Guardians of the Galaxy’ werden gebundeld in een lounge-album dat te beluisteren is via streamingplatforms. Een cadeautje van Disneyland Paris, want de songs zijn ook te horen in hun gloednieuw Marvel-hotel.