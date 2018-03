An Lemmens op Instagram: "Was het nu Boer zkt Vrouw? Of Hond zkt Baasje?" EVDB

17 maart 2018

10u39 0 Showbizz Volgende week start het nieuwe, internationale seizoen van 'Boer zkt Vrouw' op VTM. Om dat aan te kondigen deelt An Lemmens enkele foto's van tijdens haar reizen. Daarop staan drie enorm schattige honden. An wil daarmee adoptie aanmoedigen in tegenstelling tot het aankopen van honden.

Het nieuwe seizoen van 'Boer zkt Vrouw' krijgt een nieuwe twist. An Lemmens gaat namelijk Vlaamse boeren die in het buitenland wonen en werken koppelen aan Vlaamse vrouwen die zin hebben in wat avontuur. Daarvoor moest An natuurlijk de wereld rondreizen, en dat doet ze niet zonder haar viervoeters. Dat deelde ze zelf via Instagram.

'Boer zkt Vrouw' is vanaf zondag 25 maart opnieuw te zien op VTM.