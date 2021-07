An Lemmens moest afscheid nemen van zus en vader

“Nadat ik dit jaar mijn geliefde zus en vader ben verloren, zijn sommige van mijn meest waardevolle en bevredigende ervaringen vaak gekleurd met een vleugje pijn”, schrijft An Lemmens bij een foto van zichzelf en een veulentje op Instagram. “Wanneer je maar zoveel energie hebt, moet je dat richten op de plaatsen waar het het meest nodig is. Het is normaal om een deel van je dagelijkse routine aan de kant te laten tijdens periodes van tegenspoed en crisissen. Maar ik weet dat ik me bewust moet zijn van hoeveel ik laat vallen, en voor hoe lang. Door me terug te trekken uit het leven, word ik ook afgesneden van steun en positieve emoties. Ik probeer erg hard om daar een balans in te vinden.”

Ze vervolgt: “Vandaag zorgde een willekeurig liedje in de auto ervoor dat ik plots in tranen uitbarstte. Ik was overdonderd en moest aan de kant gaan staan om weer op adem te komen en te kalmeren. Een tijdje later, in de namiddag, kreeg ik een band met dit één maand oude veulen, samen met mijn dochter en die van mijn zus. Het voelde zo troostend om omringd te worden door mensen die het begrijpen, zonder dat we over ons verdriet moeten praten.”