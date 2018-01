An Lemmens kwaad om fake profiel op Tinder EVDB

18u54 0 TVM Showbizz Presentatrice An Lemmens maakte via Twitter bekend dat iemand zich op Tinder voor haar uitgeeft. Ze werd door anderen gewezen op het valse profiel en heeft nu een bericht gedeeld om duidelijk te maken dat zij niet achter het profiel zit.

Wie dacht dat hij/zij het geluk had om An Lemmens tegen te komen op dating-app Tinder, en misschien zelfs een match met haar te scoren, mag teleurgesteld zijn. De presentatrice deelde namelijk via Twitter mee dat zij niet achter het profiel zit. Wie dan wel het valse profiel aanmaakte, is nog niet bekend.