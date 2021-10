An Lemmens krijgt oogje op Gentse rocker en duo zet de studio van ‘Belgium’s Got Talent' in vuur en vlam

“Ben in Grieken­land wakker geworden tussen allemaal blote mensen”, bekent Metejoor op Student Kick Off in Gent

30 september Ze hebben er twee jaar op moeten wachten, maar in Gent konden de studenten woensdag eindelijk nog eens het academiejaar inzetten met een knal. Ondanks het wisselvallige weer zakten duizenden jongeren af naar de Student Kick Off op het Sint-Pietersplein. Het feest zette zich daarna nog verder in de buurt. De politie moest verschillende toegangswegen afsluiten. De avond in Gent in de voetsporen van onze reporter.