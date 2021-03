An Lemmens krijgt kritiek na bezoek aan vaccinatiecentrum: “Ik ben gechoqueerd”

Showbizz“Er moet me iets van het hart”, schrijft An Lemmens (40) op Facebook. De presentatrice postte een Instagram-verhaal waarin ze op bezoek gaat bij een vaccinatiecentrum en kreeg daarop bakken kritiek over zich heen. Ook sommige van haar volgers, die aangaven al gevaccineerd te zijn, werden plots met de dood bedreigd. “Ik ben gechoqueerd”, zegt Lemmens.

“Vandaag al eens een kijkje gaan nemen in het vaccinatiecentrum om een informatief filmpje op te nemen. Dikke merci aan alle vrijwilligers, het is daar top geregeld! Kijk er al naar uit om mijn spuitje te krijgen”, schreef An Lemmens op Facebook. In samenwerking met enkele gemeentes neemt de presentatrice vrijwillig een filmpje op dat burgers moet inlichten rond de vaccinaties.

Wat volgde waren bakken kritiek van volgers die niet in het vaccin geloven en het een schande vinden dat een BV zoiets promoot. Niet alleen An, maar ook haar fans moesten eraan geloven en daar was de presentatrice niet goed van. Daarom postte ze een bericht met het bijschrift “Er moet me iets van het hart”.

“Sociale media kunnen een heel sterk middel zijn om een positieve boodschap te verspreiden of om positief bewustzijn te creëren. Het kan ook een groot vergif zijn”, schrijft ze. “Nu heb ik de afgelopen jaren toch al een behoorlijk olifantenvel gekweekt als het aankomt op wat voor bagger je als iemand met een uitgesproken mening in de media soms over je heen krijgt. Ik ben een groot voorstander van vrije meningsuiting, laat de comments voor wat ze zijn, en zie dat er vaak een interessant debat ontstaat. Eentje dat beleefd blijft, waar we van mening kunnen verschillen, maar dit doen met respect voor alle partijen. Maar wat ik afgelopen weekend gezien heb, tartte alle verbeelding”, vertelt An.

Zakkenvullerij

“Ik postte een foto om te melden dat ik, op vrijwillige basis, samen met enkele gemeentes een informatiefilmpje gemaakt had voor het lokale vaccinatiecentrum. Dit was reden genoeg om beschuldigd te worden van zakkenvullerij, een gevaar voor de mensheid te zijn, een grote teleurstelling voor volgers die dachten dat ik meer verstand had en geen schaap was dat de kudde volgde etc. Ook mijn privéleven werd duchtig gefileerd door sujetten die me van haar noch pluim kennen en “van horen zeggen hadden dat...” Nu kan je zeggen ‘Dat is de prijs die je betaalt als je bekend bent’ en ‘hoge bomen vangen veel wind’. Waar ik overigens niet mee akkoord ga. Maar wat me nog het meest shockeerde is dat mijn volgers die aangaven dat ze wilden gevaccineerd worden of dat reeds waren, bedreigd worden, dood gewenst worden, voor het vuil van de straat uitgescholden worden.”

Vrije meningsuiting

“Ik ben voorstander van vrije meningsuiting”, gaat Lemmens verder. “Maar ik tolereer absoluut geen oproepen tot haat en bedreigingen.” Daarom besloot ze om een gedragscode in te voeren op haar pagina. “Ik kan je zeggen dat ik dit bericht DIK TEGEN MIJN GOESTING schrijf en er een heel weekend slecht van ben geweest", besluit de presentatrice. “Maar ik zie geen andere manier om van deze pagina weer een plek te maken waar we elkaar in alle vriendschap en respect kunnen ontmoeten. Ik ga dus straks mijn kostbare tijd verspelen om alle haat onder de vaccinatiepost te verwijderen.”

Viroloog Marc Van Ranst juicht haar actie wel toe. “Goede beslissing, An. Op sociale media zitten spijtig genoeg een legertje toxische trollen wiens enige bedoeling het is om mensen neer te halen. Het is best om die direct te blokkeren.”

