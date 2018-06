An Lemmens: "Ik kan de klachten voor laster en eerroof amper nog tellen" Redactie

21 juni 2018

16u06

Bron: HUMO 0 Showbizz Eerder deze maand slaagde An Lemmens erin om een kinderbezoek aan een broodfokker op de Roefeldag van de gemeente Putte te laten annuleren. "Dit gaat mijn petje te boven", Eerder deze maand slaagde An Lemmens erin om een kinderbezoek aan een broodfokker op de Roefeldag van de gemeente Putte te laten annuleren. "Dit gaat mijn petje te boven", kloeg ze de situatie aan op Facebook. En het is heus de eerste keer niet dat de presentatrice de strijd aangaat met broodfokkers. "Ik kan de klachten voor laster en eerroof amper nog tellen", vertelt ze in HUMO.

Lemmens zegt dat ze als dierenvriend niet akkoord kan gaan met de manier waarop broodfokkers honden kweken. "Ze hebben geen aandacht voor het geestelijke en lichamelijke welzijn van hun honden. Zo kweken ze fysiek en mentaal ongezonde pups. Als je als ouder zo'n pup voor je kinderen koopt, riskeer je hen op te zadelen met een ernstig ziek of karaktergestoord dier. Na zes maanden blijkt dat beest dan 'onhandelbaar' of doodziek en krijgt het bij de dierenarts een spuitje. Of het belandt in een asiel."

Dat ze de dieronvriendelijk praktijken aanklaagt, wordt haar niet in dank afgenomen. "Ik kan de klachten voor laster en eerroof amper nog tellen. Broodfokkers willen dat ik mijn mond hou en slepen me voortdurend voor de rechter. Ik heb alle zaken gewonnen, maar moest mijn bankrekening plunderen om de advocaten te betalen. Ook nu weer moet ik op sociale media lezen dat mijn Instagram-bericht enkel diende om zelf extra aandacht te krijgen. Mensen die zo'n onzin schrijven, weten niet hoeveel centen ik investeer in mijn strijd tegen de broodfok. Ik kom op voor de zwakkeren, zowel voor de dieren als voor alle gezinnen die door broodfokkers bedrogen worden."

De oplossing is volgens haar simpel: "Ik raad sowieso aan om een hond of kat uit een asiel te adopteren. De asielmedewerkers kennen meestal de geschiedenis van hun dieren. Bij een kweker heb je daar vaak het raden naar, zelfs een stamboom biedt geen waterdichte garantie. Ik heb vier honden. Allemaal uit het asiel, en alle vier welopgevoed."

