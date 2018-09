An Lemmens heeft haar twijfels bij de 'ploetermoeder'-tendens: "Ik voel me bijna schuldig dat ik wél op een roze wolk zit" TK

23 september 2018

14u23 7 Showbizz De laatste jaren heerst er een soort ‘ploetermoeder’-tendens die de negatieve kanten van het ouderschap in de kijker durft zetten: mama’s (en papa’s) durven toegeven dat de opvoeding van hun kroost allerminst vlekkeloos verloopt en dat ze het soms verdomd moeilijk hebben. An Lemmens heeft echter haar twijfels bij deze evolutie: “Sinds wanneer wordt moederschap/ouderschap gezien als iets dat zo uitputtend, frustrerend en eenzaam is?”, vraagt de mama van Zappa Rosa zich af op Instagram.

De aanleiding van haar post is het nieuwe boek van Isabel Boons, auteur en mama van twee. Zij verzamelde in ‘Van gin tot Pap’ ongewone tips om als ouder te overleven als het monster in je kind naar boven komt. “De eerste jaren met kinderen zijn ronduit uitputtend: weg slaap, weg sociaal leven en weg met jezelf. Het is frustrerend, onbevredigend en dikwijls vervelend”, aldus Isabel Boons in de intro.

Lemmens wil hier wat tegenwicht aan bieden. “Mag ik ook zeggen dat mijn moederschap een heel andere realiteit kent? Ik stond er vanaf het begin -ongewild- alleen voor. En toch heb ik in bijna vier jaar geen enkele keer gevloekt, geen enkele keer gezucht ‘ben ik blij dat ik er even van af ben’ wanneer ik mijn dochter te slapen legde. Geen enkele keer gedacht ‘M’n leven vóór dit kind was toffer/interessanter/meer bevredigend’. Ben ik soms moe? Jazeker. Twijfel ik soms over of ik een goeie mama ben? Absoluut. Laat ik soms traantjes omdat het moederschap zo overweldigend is? Reken maar van yes. Maar ik ben vooral zò ontzettend dankbaar dat ik mama mag en kan zijn van dit wonderlijke wezentje, elke minuut van elke dag opnieuw.”

Ze beseft dat dit een delicaat onderwerp is. “Misschien bots ik met deze post op een storm van kritiek, want niets zo delicaat als kritiek geven op andere moederkes - al wil ik bij deze niet bekritiseren, maar wel een vraag stellen. Ik ben er zeker van dat al die mama’s en papa’s die op sociale media hun ploeterrealiteit laten zien, hun bloedjes ook doodgraag zien. Maar ik vind de tendens om te vloeken op het ouderschap omdat het toch allemaal niet zo rooskleurig is gewoon zo vermoeiend en negatief, dat ik me bijna schuldig voel tegenover die andere ouders omdat ik wél al vier jaar op die gigantische roze suikerspinnenwolk zit. Dit moest gewoon even van m’n hart.”