An Lemmens heeft een nieuwe relatie KDL

10 december 2018

16u51

Bron: Qmusic 0 Showbizz An Lemmens is terug verliefd, dat vertelt ze in primeur aan het Qmusic-duo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe in een nieuwe aflevering van hun podcast ‘De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over’.

“Net op het moment dat ik dacht dat mijn dochter en ik voor altijd met ons twee zouden zijn, is er een fantastische man op mijn pad gekomen. Voilà, een primeur voor jullie. Ik kan er nog niet heel veel over zeggen, want het is niet dat wij al jaren samen zijn. Het is ook niet dat ik al goed weet wat en hoe maar ik weet wel dat ik verliefd ben. En na een hele zware en traumatische scheiding is het heel fijn om me terug verliefd te voelen”, vertelt An openhartig aan Maarten en Dorothee.

An was in het verleden getrouwd met muzikant en presentator Sean Dhondt en later ook met kunstenaar Arne Quinze. Met hem kreeg ze in december 2014 een dochter, Zappa Rosa, maar in juni 2015 kwam er een einde aan hun huwelijk.