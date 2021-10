An Lemmens gecharmeerd door Gentse rocker en duo zet de boel in vuur en vlam in ‘Belgium’s Got Talent’

Muziek Concert van Måneskin in Vorst Nationaal uitver­kocht in amper 3 minuten

30 september De Italiaanse hitgroep Måneskin is duidelijk erg populair in ons land. Vandaag ging de ticketverkoop voor hun optreden in Vorst Nationaal van start en in een mum van tijd waren alle beschikbare tickets de deur uit. In amper drie minuten was het concert volledig uitverkocht.