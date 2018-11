An Lemmens en Niels Destadsbader presenteren Rode Neuzen Dag XL KD

20 november 2018

17u45

Bron: Rode Neuzen Dag Showbizz An Lemmens en Niels Destadsbader presenteren voor het eerst samen in een uitverkocht Sportpaleis. De twee presentatoren zijn de hosts van Rode Neuzen Dag XL, de grote apotheose van de goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius op vrijdag 30 november.

“Ik ben heel blij dat ik samen met Niels mijn schouders kan zetten onder dit initiatief en dat we de kans krijgen om Vlaanderen te mobiliseren. We gaan ervoor zorgen dat de kijkers thuis niéts van het gigantisch feest in het Sportpaleis hoeven te missen”, zegt An. Zij zal samen met Niels aan het einde van de show samen met alle Rode Neuzen Dag-ambassadeurs het eindbedrag bekendmaken dat is ingezameld voor Rode Neuzen Dag 2018.

Die avond sluiten Koen Wauters en Jonas Van Geel de derde editie van de actie af met een groots muzikaal feest in het Sportpaleis. An en Niels ontvangen die avond backstage live gasten en gaan regelmatig over naar de straffe optredens van onder andere Angèle, Laura Tesoro, Lil’ Kleine, Novastar, Gers Pardoel en Hooverphonic.

Bovendien zorgen ze daarnaast ook voor tal van andere verrassingen. Zo heeft de cast van ‘Wat als?’ voor enkele toepasselijke sketches gezorgd, luistert Evi Hanssen naar enkele persoonlijke verhalen van jongeren en brengen Sam De Bruyn en Birgit Van Mol de actievoerders en de scholen in beeld.

Rode Neuzen Dag is de goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius om jongeren met psychische problemen te helpen. De derde editie vindt plaats op vrijdag 30 november 2018 en focust zich dit jaar op de mentale gezondheid van jongeren op school. Daar brengen jongeren het meeste van hun tijd door en is de nood aan hulp groot. De droom is om zoveel mogelijk Rode Neuzen Scholen in Vlaanderen te hebben: scholen waar extra aandacht gegeven wordt aan mentale gezondheid. Rode Neuzen Dag hoopt op massale steun van heel Vlaanderen. Meer informatie op rodeneuzendag.be