An Lemmens en Dina Tersago geven advies aan ‘hun’ boeren: “Ze mogen zich niet laten verblinden door alle aandacht” DBJ

16 september 2019

00u00 0 TV De ontdekkingstocht gaat nu echt beginnen in 'Boer zkt vrouw'. Nadat de boeren Vlaanderen in april opriepen om massaal brieven te schrijven, kiezen ze daar vanavond elk de tien beste uit. Een belangrijk moment, waar ervaringsdeskundigen An Lemmens en Dina Tersago nu al even bij stilstaan.

De emotioneelste : Etienne (55) uit Kaapverdië

"Niet voor het eerste beste jong ding gaan"

"Etienne is iemand die halsoverkop verliefd kan worden", waarschuwt An Lemmens. Hij werkte in België in de horeca, maar verhuisde naar Kaapverdië om daar op de top van een heuvel een suikerrietplantage te beginnen. Hij kreeg de meeste brieven van alle boeren.

Wie past bij hem?

An Lemmens: "Etienne is een echte levensgenieter, maar ook een heel emotioneel persoon. Hij heeft een straffe madam nodig die hem af een toe een schop onder zijn gat geeft en zijn tranen droogt wanneer dat nodig is."

Welke raad kan je hem geven?

"Hij is iemand die halsoverkop verliefd kan worden en mag niet voor het eerste het beste knappe, jonge ding kiezen dat hem probeert te verleiden. Ik denk dat hij meer gediend is met een vrouw van zijn leeftijd met wie hij een goede connectie heeft. Hij zal moeten opletten voor golddiggers die uit zijn op het verhaal van zon, zee en strand."

Wat kan je de briefschrijfsters aanraden?

"Kaapverdië is een prachtige locatie die tot de verbeelding spreekt, maar de vrouwen moeten niet vergeten dat het om Etienne draait. Het is een hele lieve, gevoelige mens die je met veel warmte en met een fluwelen handschoen moet behandelen."

De eerste vrouw : Marianne (40) uit Finland

"Gezocht: een man die stoerder is dan zij"

In de 'buitenlandse' versie van 'Boer zkt vrouw' is Marianne de eerste vrouw die meedoet. Ze runt een huskyboerderij in het uiterste noorden van Finland. Daar verzorgt ze de 56 dieren - die ze allemaal bij naam kent - en organiseert ze trektochten voor toeristen. "Ze zoekt een stoere viking met peperkoeken hartje", zegt Dina Tersago.

Wie past bij haar?

Dina Tersago: "Zelf spreekt ze altijd over een stoere viking met een peperkoeken hartje. Daar heeft ze wel gelijk in, denk ik. Haar ideale man is iemand die stoer en zelfstandig is, maar haar zachte inborst naar boven kan halen."

Welke raad kan je haar geven?

"Ze moet zich durven openstellen voor de heren. Zo kan ze gevoelens mondjesmaat toelaten."

Wat kan je de briefschrijvers aanraden?

"Dat ze open en eerlijk zijn en hun gevoelens niet voor zichzelf houden. Maar ze moeten ook op een bepaalde manier indruk kunnen maken op Marianne. Ze is een stoere dame, dus ze moeten haar kunnen overtreffen. Tegelijkertijd is het zaak voor de heren om het meisje in haar naar boven te halen. Dat ze het gevoel heeft dat ze de teugels ook eens kan laten vieren."

De onzekerste : Gerard (43) uit Duitsland

"Een vrouw heeft aandacht nodig"

"Er is meer in het leven dan werken alleen, dat moet Gerard beseffen", aldus Dina Tersago. In Duitsland werkt hij in één van de grootste landbouwbedrijven van Europa. Hij heeft een dochtertje uit een eerder huwelijk en is misschien wel het minst zeker bij vrouwen.

Wie past bij hem?

"Een vrouw die van zijn huis in Duitsland een thuis kan maken. Zijn toekomstige moet hem laten voelen dat er meer is dan enkel werk."

Welke raad kan je hem geven?

"Dat je een vrouw aandacht moet geven. Gerard is doorheen de tijd misschien wat onhandig geworden met vrouwen, maar hij moet interesse tonen en met hen communiceren."

De jongste : Victor (25) uit Bulgarije

"Luister ook naar je hart, niet alleen naar je brein"

Victor leidt één van de grootste boerderijen van Bulgarije. Hij heeft 55 werknemers in dienst en bezit een paar buitenverblijven. "Hij is in de eerste plaats zakenman, geen boer", zegt An Lemmens.

Wie past bij hem?

"Een zelfverzekerde, slimme dame die wereldwijs is. Die al meer gezien heeft dan enkel haar eigen kerktoren."

Welke raad kan je hem geven?

"Dat hij naar zijn hart moet luisteren en niet te veel moet rationaliseren. Hij heeft me weleens verteld dat hij op oudere vrouwen valt, maar er zijn genoeg meisjes van zijn leeftijd die sterk in hun schoenen staan. Victor moet er ook op letten dat een vrouw zoeken geen sollicitatiegesprek is.

De knapste : Stephan (33) uit Canada

"Laat je niet verblinden door alle aandacht"

Een paar jaar geleden verhuisde ex-garagist Stephan naar Canada om er in de wildernis paarden te temmen. Hij is van één ding zeker: hij keert nooit nog terug naar België. "De dames moeten snappen dat hij écht in een niemandsland woont: ik deed er 17 uur over om er te geraken", lacht An Lemmens.

Wie past bij hem?

"Stephan is een beetje een loner. Hij woont ver van alles en iedereen en moet iemand vinden die dat ook kan."

Welke raad kan je hem geven?

"Stephan en zijn manier van leven trekken veel briefschrijfsters aan, maar hij moet zich niet laten verblinden door de aandacht die hij krijgt."

'Boer zkt vrouw - de wereld rond’ om 20.35 uur op VTM.