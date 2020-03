An Lemmens en Dina Tersago begonnen met opnames ‘Boer zoekt vrouw’ DBJ

12 maart 2020

12u07 1 TV An Lemmens (39) en Dina Tersago (41) zijn met de opnames gestart van ‘Boer zoekt vrouw’. Dat kondigde presentatrice An Lemmens aan op Instagram. Wanneer de afleveringen te zien zijn, is nog niet bekend.

“De wind waait, de zon schijnt. Ik ben helemaal klaar om weer op pad te gaan voor een nieuw seizoen van Boer Zkt Vrouw De Wereld Rond”, schrijft An Lemmens op Instagram terwijl ze naast een wagen met een drone op de motorkap poseert.

Het zijn de wervingsafleveringen van ‘Boer zoekt vrouw’ die nu worden opgenomen. Net als de voorbije jaren worden daarin de boeren voorgesteld. Kijkers kunnen vervolgens reageren door een brief te sturen naar hun favoriete boer. Hij of zij maakt daaruit dan een selectie van de briefschrijvers die ze in het echt willen ontmoeten.

Hoeveel boeren zullen deelnemen en of er ook vrouwen bijzitten is nog niet bekend. Net als de uitzenddatum van die afleveringen. Wel schrijft Lemmens dat het opnieuw gaat over een ‘De wereld rond’-editie, waarbij boeren in het buitenland een partner zoeken.