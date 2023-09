An Lemmens en Davy Parmentier over ‘Make up your Mind’: “Controversieel? Dit is net een familieprogramma”

BV “Ik werd aan paal vastgebon­den en geschopt terwijl iedereen toekeek”: deze BV’s werden slachtof­fer van pesterijen

“Hoe ik aan een paal werd vastgebonden met fietssloten en die pesters mij schopten terwijl de rest stond toe te kijken. Dat zal mij altijd bijblijven.” In ‘TV Familie’ getuigen BV’s over pesterijen waarmee ze in hun jeugd werden geconfronteerd. Aanleiding is een filmpje dat circuleert op sociale media waarin een groepje jongeren in Zelzate een weerloze tiener aanvalt. Ook Karen Damen (48) was erg geschrokken door de beelden. “Ik ben er echt misselijk van.”