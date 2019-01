An Lemmens deelt gebruikersnaam van fan die haar perverse berichten stuurt KD

21 januari 2019

21u20

Bron: Instagram 0 Showbizz An Lemmens (38) is het beu om perverse berichten op Instagram te ontvangen. De presentatrice stelde daarom een voorbeeld door een fan in z'n hemd te zetten en z’n gebruikersnaam te delen met al haar volgers.

“Kom neuken met u lekker kont.” Dat bericht kreeg An Lemmens in haar inbox. Waarna de afzender even later zijn bericht ongedaan probeerde te maken. “Nee nee, grapje”, schreef hij snel. An reageerde sarcastisch. “Ja maar, als ’t een grapje is, dan kom ik niet, hé”, schreef ze bij het bericht dat ze online deelde.

De presentatrice was zo vriendelijk geweest om de gebruikersnaam van de afzender te verbergen onder wat dikke strepen, maar de man wist echter van geen ophouden. “Ik wil zo hard neuken, zodat iedereen u kan horen kreunen met u dikke tetten”, aldus de man in de inbox van An.

(lees verder onder de foto)

“Zal ik zo’n berichten in het vervolg anders niet meer anoniem online zetten?” dreigde ze in een screenshot waarbij ze het gezichtje van een boze duivel had toegevoegd. Wie goed oplette, kon op dat moment al de naam van de ‘dader’ lezen. De presentatrice had zijn naam tweemaal gecensureerd, maar liet het een keer (per ongeluk?) staan. Zo wisten haar fans meteen wie de viespeuk was die het bekende gezicht probeerde lastig te vallen.