An Lemmens deelt dramatische oproep: "Mijn zus is haar hond kwijt"

27 juli 2019

19u40 24 Showbizz An Lemmens (38) maakt zich grote zorgen. Nadat haar zus een auto-ongeval had in Zuid-Frankrijk, werd haar hond gewond en nam die vervolgens de benen. Lemmens heeft nu een oproep gedeeld op Facebook om de hond terug te vinden. Ze vraagt om het bericht zo veel mogelijk te delen.

“Kunnen jullie dit bericht ajb massaal delen?”, schrijft ze. “Mijn zus en haar gezin zijn vanochtend betrokken bij een ernstig verkeersongeval waarbij ook hun hond gewond en verdwenen is. We willen Atreyu graag snel terugvinden zodat hij verzorgd kan worden en naar huis kan komen! Delen jullie ajb mee?”. Het ongeval gebeurde in Aumont-Aubrac, een dorpje in Zuid-Frankrijk tussen Clermont-Ferrand en Montpellier.

