An Lemmens dan toch niet getrouwd met haar Sam: “Gewoon dezelfde oorbel laten schieten, zonder trouwboekje” SDE

11 juli 2020

17u14

Bron: Instagram 4 Showbizz Even leek het erop alsof An Lemmens (39) getrouwd was met haar vriend Sam Ostyn, met dank aan een licht verwarrend bijschrift bij een recente foto. Maar daar is niets van aan, laat de presentatrice weten aan haar volgers.

An Lemmens deelde een bijzondere foto op Instagram: de oorlelletjes van haar en Sam, met daar doorheen een klein diamantje. “Trouwringen zijn zo passé”, schreef ze erbij. Het leek een duidelijk teken dat ze in het huwelijksbootje gestapt was, zo bleek ook bij haar volgers, die opgetogen reageerden. Presentatrice Rani De Coninck schreef bijvoorbeeld: “Owla, proficiat, An!!!! En van harte veel geluk gewenst samen!”

Maar van een huwelijk is geen sprake, laat Lemmens via sociale media weten. “Chill allemaal, gewoon dezelfde oorbel laten schieten zonder trouwboekske”, voegde ze lachend toe aan haar originele bericht.

In 2018 maakte An haar relatie met Sam, een filmregisseur uit Mechelen, bekend. “Er is een fantastische man op mijn pad gekomen”, vertelde ze toen. “Ik kan er nog niet veel over zeggen, want het is nog pril. Maar ik weet wel dat ik verliefd ben. En na een heel zware en traumatische scheiding is het erg fijn om me weer zo te voelen. Opnieuw verliefd zijn voelt als een ­geruststelling, ja. Ik ben weer even stapelverliefd als een zestienjarige. Had ik een map, ik schreef zijn naam er honderd miljoen keer op.”

An Lemmens was al twee keer getrouwd: van 2008 tot 2009 met Sean Dhondt, in 2012 huwde ze met kunstenaar Arne Quinze. Dat huwelijk duurde drie jaar en resulteerde in dochtertje Zappa Rosa. “Ik ben heel hard gekwetst ­geweest”, vertelde An daarover. “Alles waarin ik geloofde, bleek een leugen. Zoiets wilde ik mezelf niet meer aandoen. Maar dan word je plots verliefd en verdwijnt alle ratio. En denk je: foert, we zullen wel zien. Want zelfs al loopt het mis, je komt dat weer te boven. Een hart ­geneest altijd.”

