Amy Schumer stopte met Ozempic: “Ik was zo ziek, het was niet leefbaar”

Geen medicijn dat tegenwoordig zo populair is als Ozempic. Heel wat sterren gebruiken het diabetesmiddel om af te vallen, waaronder ook comédienne/actrice Amy Schumer. Zij getuigt nu over de neveneffecten die ze ondervond, en die haar deden stoppen met het populaire product. “Ik was zo mager dat ik niet met mijn zoon kon spelen.”

Amy (42) deed haar onthulling tijdens ‘Watch What Happens Live’, een populaire Amerikaanse talkshow. “Zo’n jaar geleden probeerde ik het”, vertelde ze aan host Andy Cohen (55). “Ik was een van die mensen die zich zo ziek voelde, dat ze niet met haar zoon kon spelen. Ik was zo mager. Hij gooide een bal naar me, en ik kon die niet terugkaatsen.”

De meest voorkomende bijwerkingen van medicijnen zoals Ozempic zijn misselijkheid en diarree, en soms kan het braken of obstipatie veroorzaken. Precies daarom besloot Schumer dat het middel niets voor haar was. “Het was niet leefbaar”, aldus de Amerikaanse.

Pleidooi voor eerlijkheid

Waarop Schumer haar frustraties uitte over niet nader genoemde collega’s, die liegen over hun Ozempic-gebruik. “Ze zliegen allemaal, en zeggen dat ze kleinere porties eten. Like shut the f*ck up. Ozempic - of een ander product - is de reden waardoor je die kilo’s bent kwijtgespeeld, of je hebt aan jezelf laten werken. Stop ermee, en wees gewoon eerlijk. Toen ik (vorig jaar, red.) een liposuctie kreeg, zei ik dat gewoon.”

LEES OOK