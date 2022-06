Amy en Luca reageren voor het eerst op vroegtijdige stop 'De Bende': "We keken er zo naar uit, maar het mag niet zijn”

Film Onherkenba­re Emma Thompson schittert als Miss Trunchbull in eerste beelden van Net­flix-remake ‘Matilda the Musical’

Vorig jaar in juni raakte bekend dat Netflix plannen had voor een remake van ‘Matilda’ en ondertussen is er opnieuw goed nieuws voor liefhebbers van deze klassieker van Roald Dahl. Het streamingplatform trakteerde ons op woensdag namelijk op de eerste beelden van ‘Matilda the Musical’.

