Amy, dochter van Wesley Sonck: “Ik en mijn stiefmoeder zijn heel verschillend, we moeten ons allebei aanpassen”

Bron: Story 1 Showbizz Met bijna 90.000 volgers op Instagram is Amy Sonck (20) populairder dan haar vader, ex-Rode Duivel en ‘Container Cup’-presentator Wesley Sonck. Vooral haar bikinifoto’s worden fel gesmaakt. Aan mannelijke aandacht geen gebrek, maar toch is ze single na een liefdesbreuk begin dit jaar. “Door de scheiding van mijn ouders ben ik extra voorzichtig in de liefde”, klinkt het.



“Ik had ruim tweeënhalf jaar een relatie met Dennis (Van Vaerenbergh, voetballer bij FC Dender, red.)”, aldus Amy. “Begin dit jaar liep het mis, maar daar heb ik het liever niet over. Het is trouwens toevallig dat mijn lief een voetballer was. Ik wil niet per se voetbalvrouw worden. Papa hield me altijd zover mogelijk weg van voetballers. Hij heeft daar slechts één bepaalde mening over: ‘Ze zijn allemaal hetzelfde! (lacht)’. Ik was dus wel wat bang om met Dennis thuis te komen. Zeker omdat papa hem ook kende, het was vreemd om hen aan elkaar voor te stellen.”

Langs de andere kant had zij het zelf ook moeilijk toen haar vader zíjn nieuwe vriendin kwam voorstellen. “Ik heb er geen problemen mee om papa met iemand anders samen te zien, maar Virginie en ik zijn gewoon heel verschillend. We doen ons best om onze band te versterken, maar het is soms nog moeilijk om met mijn stiefmoeder op één lijn te zitten. We moeten ons allebei aanpassen. Het is ook allemaal snel gegaan. Een jaar nadat papa vertelde over zijn nieuwe vriendin, zijn we met ons gezin bij haar ingetrokken. Mijn mama heeft ook een nieuwe vriend, met een dochter van vijftien jaar. Met haar kom ik heel goed overeen. De ene week woon ik bij papa, de andere week bij mama. Ik heb een hekel aan dat voortdurende pendelen, maar ik kan geen van beiden missen en wil ook niet kiezen. En ik wil eerst nog wat sparen voor ik op eigen benen wil staan.”

Wesley is overigens vrij beschermend. “Eigenlijk mocht ik van papa geen bikinifoto posten, maar al mijn vriendinnen deden het en ik vond mezelf intussen wel oud genoeg om daarover te beslissen”, vertelt Amy. “Mama had er geen problemen mee, maar papa was daar minder blij mee. Hij vond het vooral lastig dat die foto’s plots overal in de media verschenen. Nu, zoveel reacties had ik zelf ook nooit verwacht, hoor. Ik krijg nu zelfs regelmatig de vraag om een bikinimerk te promoten. Ze betalen me ervoor of ze sturen mij gratis setjes op. Zolang het allemaal mooi bedekt blijft, vind ik het oké. En papa begrijpt intussen dat het een beetje mijn werk is. Af en toe zitten er ook negatieve reacties tussen. Dat ik een dikke nek heb, arrogant ben en alleen maar aandacht wil door mijn lichaam te showen. Ach, ik hecht daar weinig belang aan.”