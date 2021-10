Amy Courtens uit 'K2 zoekt K3': “Ik heb ontslag genomen op mijn werk”

Streamz De vijf gruwelijk­ste reeksen voor Halloween

Zondag is het weer tijd voor het meest griezelige feest van het jaar: Halloween! Een stevige portie horror kan daarbij niet ontbreken, dus vulden wij onze Kijkgids alvast aan met akelige horrorseries om je in de juiste mood te brengen. Gruwel bij het ultieme spookhuisverhaal in ‘The Haunting of Hill House’ (Netflix) of huiver bij de brutale moord in ‘The Outsider’ (Streamz). De moordlustige speelgoedpop ‘Chucky’ (Streamz) jaagt je ongetwijfeld ook de stuipen op het lijf.

27 oktober