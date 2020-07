Amsterdamse concertzalen Ziggo Dome en AFAS Live ontslaan een derde van personeel LOV

Showbizz De Amsterdamse concertzalen Ziggo Dome en AFAS Live moeten een derde van hun personeel ontslaan. Directeur Danny Damman heeft vrijdag een bericht daarover van Het Parool bevestigd.

De reorganisatie is een direct gevolg van de coronamaatregelen. In de Ziggo Dome staan per 1 oktober 14 van de 34 personeelsleden op straat. In de AFAS Live worden 10 van de 25 werknemers ontslagen. De personeelsleden in kwestie zijn inmiddels ingelicht.

Beide zalen zijn sinds half maart gesloten. De Ziggo Dome heeft een capaciteit van 17.000 mensen, AFAS Live telt 5.500 plaatsen. Inmiddels mogen er wel weer concerten worden georganiseerd, maar door de coronaregels is de capaciteit niet voldoende, om de zalen met de huidige personeelsbezetting te blijven draaien.

Hard geraakt

Een bijkomend probleem is dat volstrekt niet duidelijk is hoelang deze situatie zal duren. “Er is geen enkel zicht op rendabele evenementen”, stelt de directeur. “De hele branche wordt heel hard geraakt. Voor alle gecancelde evenementen is niets in de plaats gekomen.”

Damman beklemtoont dat de reorganisatie geen gevolgen heeft voor het publiek. De entertainmentsector in Nederland is heel hard getroffen door de coronacrisis. Eerder deze week maakte ook Pathé, de grootste bioscoopexploitant van Nederland, bekend te gaan reorganiseren vanwege de coronacrisis. Ook daar worden gedwongen ontslagen verwacht.

Belgische concertzalen hebben voorlopig nog geen reorganisaties aangekondigd.