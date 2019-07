Amsterdam haakt af voor Songfestival, Rotterdam blij: “Dan is het toch binnen?” Redactie

04 juli 2019

18u23

Bron: AD 0 Showbizz Het Eurovisie Songfestival zal definitief niet in Amsterdam plaatsvinden. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de raad. De hoofdstad zal geen bid uitbrengen om het liedjesfestijn te organiseren komend jaar. Rotterdam reageert enthousiast: “Heel gunstig voor onze kansen.”

Hoofdoorzaak lijkt een bericht van de Ziggo Dome dat deze zaal niet beschikbaar is in de betreffende periode volgend jaar vanwege boekingen en reserveringen die niet kunnen worden afgezegd. Ook de RAI en de Johan Cruyff ArenA zijn volgens Halsema niet beschikbaar, de muziekzaal Afas Live zou niet groot genoeg zijn. Amsterdam wenst Rotterdam, Utrecht, Den Bosch, Arnhem en Maastricht veel succes bij het opstellen van hun bidbook”, schrijft Halsema vanmiddag.

De gemeente Amsterdam heeft nog geprobeerd om een alternatieve festivallocatie op te zetten, waardoor het Songfestival weer een origineel buitenfestival in tenten a la Lowlands zou worden, legt Halsema uit. “Na uitwerking van dit concept blijkt het geheel te complex en met te veel onzekerheden om uiteindelijk een volwaardig alternatief te bieden voor de Ziggo Dome.”

De Nederlandse publieke omroep NPO heeft begrip voor het besluit van Amsterdam om af te zien van het voornemen volgend jaar gaststad te zijn van het Eurovisiesongfestival. Een woordvoerder van de NPO: “Een geschikte locatie is een van de belangrijkste voorwaarden voor het organiseren van het Eurovisiesongfestival. We willen Amsterdam bedanken voor de interesse en de energie die ze hebben getoond in de afgelopen periode en gaan ervan uit dat het Eurovisiesongfestival ook in Amsterdam mee zal worden gevierd.”

Rotterdam

Nu zijn nog Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Arnhem en Maastricht/Limburg nog in de race. Den Haag, Leeuwarden en Breda trokken zich eerder al terug. Rotterdam is sinds gisteren topfavoriet nadat de provincie Zuid-Holland bekendmaakte 1 miljoen euro beschikbaar te stellen als het Songfestival naar de stad komt.

De Rotterdamse PvdA-fractievoorzitter Co Engberts reageerde opgetogen op het nieuws uit Amsterdam. “Dan is de buit toch binnen? Alhoewel, we hebben Maastricht nog. Maar ik snap het wel dat Amsterdam afhaakt, als je met ons in de race bent. Dan heb je sowieso verloren.’’



Ook verantwoordelijk wethouder Said Kasmi (D66, toerisme) verkeerde in een feeststemming na het afhaken van Amsterdam, één van de grote concurrenten. “Maar we hebben het Songfestival nog niet binnen’', temperde hij de vreugde echter enigszins. “Voor de kansen van Rotterdam is het wel heel gunstig nu Amsterdam niet meer in de race is. Gezien zijn uitstraling, de ervaring bij het organiseren van grote evenementen. Die valt nu weg. Feit is dat we vanavond nog spreken over het Rotterdamse bid. En pas dinsdag neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing of we ons bidbook de dag erop ook werkelijk naar Hilversum sturen.’’

Aboutaleb

In Rotterdam wordt nog volop gediscussieerd over de bekostiging van een Songfestival in de Maasstad. Gisteravond werd uren vergaderd over de financiering van zo’n mega-evenement in Ahoy in mei 2020 - volgens burgemeester Aboutaleb gaat het om 15 à 20 miljoen euro - maar kon nog geen knoop worden doorgehakt. Het college van b en w wil het budget ‘voorschieten’, waarna kan worden bekeken hoe het geld bijeen kan worden gebracht. Daarbij wordt gedacht aan bijdragen van sponsors, het Rotterdamse bedrijfsleven en crowdfunding. De PvdA stelt voor om de toeristenbelasting met een half procent te verhogen, wat een miljoen euro per jaar oplevert. “Zo krijg je die 15 miljoen euro ook bij elkaar’', aldus Engberts.

Woensdag 10 juli is de deadline voor het inleveren van de bidbooks. De NPO, die het festival organiseert met AVROTROS en NOS en de European Broadcasting Union (EBU), laat weten uit te kijken naar de plannen van de overige steden en regio’s om het evenement naar zich toe te halen. In augustus zal naar verwachting de gaststad worden bekendgemaakt.