Amper twee weken voor rechtszaak: psychiater Britney Spears plots overleden

TDS

09 september 2019

21u14

Bron: ANP 0 Showbizz De arts die verantwoordelijk was voor de medische behandeling van Britney Spears (37), Timothy Benson, is plotseling overleden. De psychiater (48) zou zijn overleden aan de gevolgen van een aneurysma, een verwijding van een bloedvat, meldt TMZ.

Bensons dood komt slechts enkele weken voordat de rechter zich zou buigen over de behandeling van de zangeres door de arts. De rechtbank zou binnen tien dagen een rapport ontvangen van een onafhankelijk beoordelaar en aan de hand daarvan bepalen of de medische zorg die de zangeres kreeg passend was. Britney’s moeder Lynn stelde vragen bij de zorg die haar dochter kreeg. Ze twijfelt of Benson wel de juiste medicijnen heeft voorgeschreven in de tijd dat Britney kampte met ernstige mentale gezondheidsproblemen.

Heftige maanden

De zangeres heeft turbulente maanden achter de rug. In april liet ze zich opnemen in een kliniek om te werken aan psychische problemen. Hoewel Britney zelf niets vertelde over de problemen waar ze mee worstelde, zou ze niet goed kunnen omgaan met de ziekte van haar vader Jamie. In 2007 raakte ze ook al eens van het pad af na haar scheiding van Kevin Federline. Ze haalde het wereldnieuws toen ze haar hoofd kaal schoor en een paparazzo te lijf ging met een paraplu.