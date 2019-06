Amper twee shows en geen grote vedetten: Zijn de kustrevues ten dode opgeschreven? Redactie

25 juni 2019

10u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Er was een tijd dat het aan onze kust bulkte van de zomershows. Zelfs Stany Crets bokste er ooit een in elkaar. Daar blijven er nu nog twee van over, allebei in Het Witte Paard. “Op het einde moest ik vechten om de zaal vol te krijgen”, zegt Luc Caals. “Je moet er natuurlijk wél veel voor doen”, zegt Jacky Lafon.

Nog maar enkele jaren geleden traden tijdens de zomerrevue van Het Witte Paard in Blankenberge grote vedetten op als Peter Koelewijn en Rob de Nijs. Op de affiche van Jacky Lafons ‘Ambiance aan zee’ dit jaar, ook in Het Witte Paard, zijn Luc Steeno en Laura Lynn de publiekstrekkers. En de ‘special guest’ is... Nest van De Strangers. Tijden veranderen dus.

Moed in de schoenen

Luc Caals (67) gaf twee jaar geleden zijn laatste zomervoorstelling aan de kust, in ’t Colisée. “Ik wilde in schoonheid eindigen”, zegt hij. “Omdat ik de bezoekersaantallen jaar na jaar zag achteruitgaan. Als je moet vechten om een zaal van 240 mensen vol te krijgen, zakt de moed je in de schoenen. Ik heb er 35 jaar gestaan en de mooie tijden meegemaakt. ’t Hoefde niet meer voor mij.”

Is de tijd van de kustrevues voorbij, denk je?

“Het wordt wel weer beter”, zeggen ze. Maar daar ben ik niet zo zeker van, ik denk dat de gouden tijden voorgoed voorbij zijn.

Hoe komt dat volgens jou?

Niet omdat er ‘zovéél te doen is op den dijk’ zoals ze zeggen. Er is altíjd veel te doen geweest. De shows van de Nationale Loterij, de shows met Jan Thys, iedere kroeg had ’n orkestje... Daar moeten ze ’t niet op steken.

Waarop dan wel?

Ik denk dat de mensen andere interesses hebben dan vroeger. Mijn laatste show, in 2017, was met Ronn Moss uit ‘Mooi & Meedogenloos’. Een wereldvedette. Ik dacht: daar gaat volk op afkomen. Niet dus. ’n Prima show, maar de mensen bleven weg.

Ondanks alle moeite die jullie erin staken.

Affiches plakken, elke dag flyers uitdelen, tot vervelens toe. Ge kunt de mensen niet binnen klóppen, hé. Vroeger was een uitstap naar Het Witte Paard - waar ik ook verschillende jaren heb gestaan - een traditie, wie of wat er ook op de affiche stond. Wij draaiden indertijd zestig shows op een zomer, nu zijn het er nog dertig. Da’s de helft, hé!

Heeft het ook iets met de prijs te maken?

Een ticket is niet goedkoop, maar zo’n revue ineensteken is een dure affaire: ballet, orkest, arrangementen, kostuums... Dat moet allemaal betaald worden. Als je dan maar tien euro vraagt, krijg je je budget niet rond.

Waarom wilden de mensen dat vroeger wél betalen?

Ik denk dat de periode beter was. Je hoort toch niet anders dan dat mensen niet rondkomen aan het einde van de maand? Ze kijken naar hun portemonnee: dan gaan ze naar ‘40-45’, wat ook een pak geld kost, en elke euro kan je maar één keer uitgeven. Bovendien heeft elke camping tegenwoordig een barbecue en een showke dat ze rap ineen steken. Daar kunnen de mensen zich gratis en voor niks amuseren.

‘Volksfeest’

Dat de kustrevues steeds minder toeschouwers zullen lokken, daar is Jacky Lafon het niet mee eens. Zij begon zeven jaar geleden met een eigen zomershow en staat dit jaar in Het Witte Paard met ‘Ambiance aan zee’.

“Mijn shows trekken elk jaar steeds meer volk”, zegt Jacky. “De mensen hebben daar ook echt nood aan. Het is hier elke middag een echt volksfeest.”

Jij hebt geen problemen om jouw zaal vol te krijgen?

Totaal niet. Je moet er wel veel voor doen: flyers uitdelen, affiches plakken, interviews geven... En vooral een goeie show brengen.

Moet je er nu meer voor doen dan zeven jaar geleden, toen je begon?

Nee, mijn eerste show was bang afwachten. Wij merken vooral het belang van mond-tot-mond­reclame. Veel mensen komen ’n paar kéér kijken, met familie en vrienden.

Luc Caals is gestopt omdat het elk jaar minder werd, en nu zijn er ook maar twee grote kustrevues meer. Waarom doet jouw variétéshow het wél goed?

Door het volkse karakter, het herkenbare dat eigen is aan variété. En ik werk alleen met Vlaams talent: Luc Steeno, Laura Lynn, Matthias Lens, Frank Van Erum... De mensen kennen die, hé, en kunnen hun hits meezingen. Je moet niet per se ’n grote naam op de affiche hebben. Zingen, ­mopjes... wij doen álles samen.

Vorig jaar deden ook Peter Bulckaen en ­Jeroen Maes een show.

Ja, en ze hebben er helaas een paar moeten annuleren. Terwijl het echt wel een goeie show was. Weet je, ’t Colisée-publiek kent Jeroen Maes van het toneel, niet van variétéshows. Terwijl mijn fans niet zo vlug naar het toneel zullen gaan.

Is er plaats voor nieuwe shows aan de kust?

Tuurlijk. Blankenberge bruist van amusement, wij kijken uit naar onze show in Het Witte Paard. Hoe meer plezier, hoe beter.

Tot slot: heb jij vorig jaar last gehad van de kritiek van Margriet Hermans op jouw show?

Maar nee. Er is in elk geval niemand door weggebleven. Ach, Margriet en ik hebben nooit ruzie gehad, we hebben dat akkefietje helemaal achter ons gelaten en zijn nu weer goede vriendinnen.

Volle zalen

Nele Goossens, vooral bekend als de vriendin van Snelle Eddy in ‘Chris & Co.’, staat voor het eerst in tien jaar niet in Het Witte Paard. “Mijn dochter is dertien geworden, ik wou tijdens de zomervakantie met haar op reis kunnen gaan”, zegt ze. Ook Nele gelooft niet dat de gouden tijden van de kustrevues voorbij zijn. “De shows van Het Witte Paard zijn ’n traditie waar mensen van generatie op generatie naar gaan kijken. Ik denk niet dat dat gaat stoppen. Daar is ’n publiek voor en dat blijft zo.”

Dat het aantal shows van zestig naar dertig ging, is volgens haar in overleg met de artiesten gebeurd. “Zingen, dansen, humor, mee de show bedenken: vijf optredens per week zijn ruim voldoende”, zegt Nele. “Het is fijn dat de bazen daar rekening mee hebben gehouden.”

Niet makkelijk

“Er is zeker nog plaats voor revues aan de kust”, zegt Jeroen Maes, die vorig jaar samen met Peter Bulckaen de show ‘Prettig gestoord’ bracht in ’t Colisée in Blankenberge. “Of dat er meer dan twee kunnen zijn? Moeilijk in te schatten. ’t Is niet meer zo makkelijk voor nieuwe initiatieven om publiek te trekken, denk ik. De belangstelling voor onze show kwam vorig jaar nogal traag op gang, maar op het einde van de vakantie speelden wij verschillende keren voor een uitverkochte zaal. Toch maken wij deze zomer geen nieuwe show, omdat we een druk jaar achter de rug hebben en even op adem willen komen.”