Amper een jaar bezig, maar Cilem Tunc kleedt nu al Bekend Vlaanderen: "Ik ontwierp de trouwjurk voor de vriendin van Louis Talpe” IDR

30 augustus 2019

00u00 0 Showbizz Ze mag zich al langer de beste vriendin noemen van dj Anouk Matton, maar de Turks-Belgische modeontwerpster Cilem Tunc (27) weet nu ook de rest van bekend Vlaanderen te charmeren. Haar label bestaat amper een jaar, maar ze mocht vorige week al twee jurken leveren voor de bruid van Louis Talpe. "Mijn allergrootste droom? Kendall Jenner kleden."

Cilem zette amper een drietal jaar geleden de stap om exclusieve avondkledij te gaan ontwerpen. "Ik heb Toegepaste Bedrijfskunde en Marketing gestudeerd", vertelt ze. "Pas in mijn laatste jaar ben ik in avondschool een cursus gaan volgen om patronen te ontwerpen. Toen ik mijn diploma's behaald had, ben ik naar Turkije getrokken. Daar heb ik een modehuis gezocht waarmee ik kon samenwerken. Dat proces heeft een tweetal jaar geduurd, en vorig jaar heb ik dan mijn eerste collectie uitgebracht. Voor mij was dat een serieuze gok, maar ik geloofde er echt in. Ik heb er zelfs al mijn spaargeld in gestopt en kreeg ook nog financiële hulp van mijn ouders. Als het mislukt was, had ik dus niets meer."

Van Parijs tot Mykonos

Gelukkig draaide die gok goed uit voor Cilem en haar zus Dilan - die ook haar zakenpartner is. "Sinds de lancering van mijn collectie gaat het alleen maar in stijgende lijn. Zo heb ik niet alleen een showroom en een webshop, er zijn ook verschillende winkels die mijn kledij verdelen, onder meer in Parijs en op het Griekse eiland Mykonos. Tot voor kort kon je mijn kledij ook bij Histoires de Femmes, de winkel van Valerie De Booser vinden. En er staat ook een afspraak op de agenda met Véronique De Kock, om een eventuele samenwerking te bespreken. Niet slecht, al zeg ik het zelf. (lacht)"

De collectie van Cilem wordt ook al van in het begin gesmaakt in het BV-wereldje. Zo verscheen dj Anouk Matton al meermaals in een stuk van haar. "Voor alle duidelijkheid: Anouk doet dat niet omdat ik haar beste vriendin ben of haar daartoe verplicht", zegt Cilem. "Ze houdt gewoon van wat ik maak. Als ze een feestje heeft of verwacht wordt op de rode loper, dan doet ze dat vaak in één van mijn ontwerpen. Da's uiteraard onbetaalbare reclame, maar het is ook gewoon fijn om een prachtige vrouw als Anouk in één van mijn creaties te zien."

Vorig jaar werd Cilem gecontacteerd door 'Familie'-actrice Jasmijn Van Hoof. "Zij wilde graag een jurkje van mij dragen op de Story Awards. Jasmijn zag er prachtig uit, dus ze mag me altijd opnieuw om een jurk vragen. (lacht)"

Starstruck

Cilem werkte ook mee aan de bruidsjurk die Tiffany Ling-Vannerus - de kersverse echtgenote van Louis Talpe - droeg op haar huwelijk in Zweden. "Een jaar geleden kwam Tiffany een eerste keer langs, omdat ze toen een jurk wilde lenen voor de première van 'Niet schieten'. 't Is misschien erg om toe te geven, maar ik was echt starstruck toen zij met Louis binnenkwam. En Louis gaf me dan ook nog eens enkele complimentjes over mijn ontwerpen, dus ik wist echt niet wat mij overkwam. (lacht)"

Het jurkje dat Tiffany toen droeg, zorgde niet alleen voor heel wat publiciteit, het was ook de start van een fijne vriendschap. "Toen Louis haar ten huwelijk vroeg, is ze dan ook bij mij gekomen om haar jurk te ontwerpen. We hebben dan samen gebrainstormd, maar ik voelde me als ontwerpster nog niet klaar om een trouwjurk van a tot z in elkaar te steken. Daarom ben ik met Tiffany naar Nicky Vankets gegaan, die het idee voor de jurk tot leven heeft gewekt. Tijdens hun trouwfeest in Zweden - dat een heel weekend duurde - heeft Tiffany ook twee keer een écht ontwerp van mij gedragen."

Het mag duidelijk zijn: Cilem is goed op weg om één van de nieuwe lievelingsontwerpsters van de Vlaamse sterren te worden. "Ik hoop het alleszins keihard", lacht ze. "Ik ben sowieso al supertrots op wat ik nu bereikt heb, maar ik blijf ambitieus. Mijn grote droom is om Kendall Jenner te kleden. Ik zweer het: als zij ooit een jurk van mij draagt, dan gaan jullie mij mogen reanimeren. (lacht) Wie weet komt het er op termijn wel van, want ik heb contact gelegd met verschillende buitenlandse stylisten en pr-mensen om mijn nieuwe collectie ook internationaal in de kijker te plaatsen. Klein beginnen, maar groot denken: dat is mijn motto. (lacht)"

Benieuwd naar de stuks van Cilem? Surf dan naar www.cilemtunc.com