Amper 20, maar dj Amber Broos krijgt eigen show op One World Radio: “Mijn ouders vergezellen me naar elk optreden”

“Heb je even een momentje? Dan leg ik mijn boek weg”, lacht Amber Broos wanneer we haar aan de lijn krijgen. “Ik zit momenteel volop in de examens, en ben aan het studeren.” Niet dat de Leuvense studente communicatiewetenschappen het binnenkort minder druk heeft, integendeel. Vandaag raakte immers bekend dat Amber haar eigen radioshow krijgt op One World Radio. Iedere tweede zondag van de maand trakteert ze luisteraars in ‘Sorry For The Noise’ op haar unieke stijl - waarbij techno, house en Belgische retro-geïnspireerde muziek de bovenhand nemen. “Ik kan echt niet geloven dat ik dit mag afvinken op mijn bucketlist. Ik ben rond mijn dertiende gestart. Mijn papa Joeri is zelf al jaren dj. Hij heeft ook een eigen dj-school waar ik na schooltijd altijd ging oefenen. Hij heeft niet alleen z’n passie aan mij doorgegeven, hij is ook mijn grootste fan. Of hij niet jaloers is? Nee hoor, hij is oprecht blij dat ik dit allemaal mag beleven. Samen met mama vergezelt hij me ook naar ieder optreden. Ze zijn — hoewel ze er goed tegen kunnen — noodgedwongen nachtraven, want ik heb nog geen rijbewijs. Mijn theoretisch examen heb ik tijdens de coronacrisis behaald, het praktische gedeelte volgt hopelijk in maart.”

Nerveus debuut in Boom

Op haar zestiende zette Amber eerder toevallig de stap die haar carrière zou bepalen. “Ik had gereageerd op een vraag van Studio Brussel. Die ging over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de muziekindustrie. Van het een kwam het ander en dus mocht ik als huis-dj aan de slag. Dat leidde met ‘UNTZ’ uiteindelijk tot een eigen show.”

“Uiteraard was ik daar fier op, maar ook Tomorrowland bleef een droom. Ik kijk enorm op naar artiesten als Charlotte de Witte en Amelie Lens, en zij hebben daar al zo vaak de pannen van het dak gespeeld. Als dj zijn ze een voorbeeld. En dan was het plots vorig jaar zover. Toen ik die boeking zag, was ik door het dolle heen. Om dan vervolgens te stressen. Voor mijn allereerste set was ik trouwens zo nerveus dat ik er niet ten volle van kon genieten.”

Niet dat ze lang tijd had om daarbij stil te staan. Na haar debuut in Boom ging het meteen richting Ibiza. Daar mocht Amber voor het eerst draaien in de legendarische club Ushuaïa. “Ik stond net voor Paul Kalkbrenner geprogrammeerd. Waan-zin-nig, en 2023 is net zo fijn gestart. Zo is er niet alleen ‘Sorry for the Noise’, maar mag ik binnenkort ook spelen op de mainstage van Tomorrowland Winter. Ik hoop tegen dan ook wat eigen muziek in mijn set te kunnen smokkelen. Als ik kon terugkeren in de tijd en dit vertellen aan de twaalfjarige Amber: ze zou het niet eens geloven. (lacht)”

