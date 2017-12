Aminata Demba ('F.C. De Kampioenen') had een getroebleerde jeugd: "Mama en papa veel te vroeg verloren..." Redactie

05u00 0 Kristof Ghyselinck Showbizz Ze groeide op in een hotelkamer en werd veel te jong wees. Het leven is al hard geweest voor actrice Aminata Demba (30), die Jolie speelt in 'F.C. De Kampioenen: Forever'. Toch is ze opvallend mild en optimistisch.

In hun jongste film gaan de Kampioenen op zoek naar voetbaltalent in Afrika. Daarbij laten ze zich gidsen door reisleidster Jolie, gespeeld dus door Aminata. Voor velen was de theateractrice tot hiertoe een nobele onbekende.

"Herkend word ik nog niet op straat", zegt Aminata. "Onlangs was ik op stap met Dalilla Hermans. Ik zag mensen staren en hoorde ze fluisteren, maar dat had meer met Dalilla te maken, denk ik, die iedereen heeft zien schitteren in 'De Slimste Mens'. Trouwens, ik ben moeilijker te herkennen door mijn korte haar. In de film heb ik een langere coupe."

