Amerikanen gebruiken vaker ondertitels: acteur Tom Hardy is de moeilijkste acteur om te begrijpen

TV STREAMING­TIP. ‘The Most Hated Man on the Internet’: moederlief­de is sterker dan wraakporno

Geen beeld zo intiem als een naaktfoto. Maar wat als een hacker inbreekt in je computer, en dat materiaal vervolgens z’n weg vindt naar een website vol wraakporno? Het klinkt als een boze droom, maar voor de Amerikaanse Kayla Laws werd het in 2012 werkelijkheid. Een decennium later vertelt de Netflix-docu ‘The Most Hated Man on the Internet’ haar verhaal.

16:00