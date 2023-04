Amerikaanse zanger Harry Belafonte (96), bekend van ‘The Banana Boat Song’, overleden

ShowbizzDe Amerikaanse zanger Harry Belafonte is dinsdag op 96-jarige leeftijd overleden in New York. De zanger, onder meer bekend van de hit ‘Day-O’ (‘The Banana Boat Song’), leed aan hartfalen, heeft zijn woordvoerder Ken Sunshine laten weten aan ‘The New York Times’.

KIJK. Harry Belafonte was onder andere bekend van zijn hit ‘Day-O’ (The Banana Boat Song)

Harry Belafonte was een Amerikaanse zanger, acteur en activist, geboren op 1 maart 1927 in Harlem, New York. Hij stond bekend als de ‘Koning van de Calypso’, vanwege zijn iconische bijdragen aan de Caribische muziekstijl. Hij was één van de meest prominente entertainers en burgerrechtenactivisten van de 20e eeuw en heeft zijn leven gewijd aan het promoten van vrede en gelijkheid.

Belafonte werd geboren als Harold George Bellanfanti Jr.. Hij groeide op in armoede en werd op jonge leeftijd verlaten door zijn vader. Hij bracht een groot deel van zijn jeugd door bij zijn grootmoeder in Jamaica, waar hij voor het eerst in aanraking kwam met de calypsomuziek die zijn latere carrière zou bepalen. Na zijn terugkeer naar New York voltooide Belafonte zijn middelbare school en diende hij in de Amerikaanse marine tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na zijn militaire dienst begon hij met het optreden in clubs en cafés in de New Yorkse wijk Greenwich Village, waar hij al snel opviel vanwege zijn charismatische persoonlijkheid en onderscheidende stem.

Belafonte brak door in de muziekwereld met zijn album ‘Calypso’ uit 1956, dat meer dan een miljoen exemplaren verkocht en de hit ‘Day-O’ (‘The Banana Boat Song’) bevatte. Hij werd snel een internationale superster en trad op voor uitverkochte zalen over de hele wereld. In de jaren 50 en 60 gold hij een van de grootste sterren ter wereld.

Volledig scherm Harry Belafonte. © afp

Activist

Belafonte was niet alleen een getalenteerde zanger, maar ook een invloedrijke burgerrechtenactivist. Hij werkte samen met Martin Luther King Jr. en andere leiders in de strijd tegen segregatie en discriminatie. Hij financierde ook de Freedom Rides en was betrokken bij de oprichting van de Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC). In 1985 richtte Belafonte de liefdadigheidsorganisatie USA for Africa op, die geld inzamelde voor hongersnood in Afrika. Hij ontving talloze onderscheidingen voor zijn werk, waaronder de Kennedy Center Honors en de National Medal of Arts.

Belafonte bleef zijn hele leven lang een voorvechter van gelijkheid en vrede en bleef zijn zijn stem gebruiken om sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Zijn levensverhaal was een bron van inspiratie voor vele zwarte Amerikanen en hij zal door hen worden herinnerd als een pionier in de entertainmentindustrie en de burgerrechtenbeweging.