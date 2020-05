Amerikaanse YouTubers overspoeld met kritiek nadat ze adoptiezoon met autisme opnieuw afstaan: “Dit was een grote publiciteitsstunt” BDB

28 mei 2020

12u00

Bron: Daily Mail/People 0 Showbizz Een populair Amerikaans YouTube-koppel wordt op sociale media overspoeld door vernietigende commentaren. De kritiek kwam er nadat Myka Stauffer (32) en haar echtgenoot James (33) in een emotionele video lieten weten dat ze hun 4-jarige adoptiezoon Huxley opnieuw afgestaan hebben. De jongen kampte met autisme en had speciale begeleiding nodig, en die bijzondere zorg kon het koppel naar eigen zeggen niet dragen. “Ze geeft haar kind gewoon weg alsof het om een commerciële deal gaat”, klinkt het nu op Twitter.

716.000 volgers op YouTube en 165.000 fans op Instagram zagen hoe Myka en James ruim twee jaar geleden Huxley adopteerden. “Ik kan niet geloven dat hij vandaag onze officiële zoon is geworden”, schreef de vrouw toen op sociale media. “Er zijn veel tranen aan te pas gekomen, maar dat was het volledig waard. Hij is zo’n lieve en brave baby.”

Het koppel, dat ook nog vier biologische kinderen heeft, postte om de haverklap gezellige familiekiekjes. Op de Nationale Dag van de Adoptie in 2018 schreef Stauffer nog dat de persoonlijkheid van Huxley elke dag mooier werd. “We zijn iedereen eeuwig dankbaar”, klonk het.

(Lees verder onder de foto.)

De laatste maanden werd de zorg voor hun zoon echter steeds lastiger. De jongen kampt namelijk met autisme en worstelt met een trauma door het adoptieproces. “De voorbije dagen waren heel zwaar”, schreef Myka in februari nog bij een foto van Huxley. “We hebben verschillende inzinkingen gehad. We hebben meermaals tot God gebeden voor tips over hoe we met z’n gedrag moeten omgaan. We tonen zelden de moeilijke kant van het ouderschap omdat we de privacy van Huxley willen respecteren, maar we hebben veel zware dagen. Ik wou dat er een handleiding bestond over hoe je met autisme en traumatische ervaringen bij adoptie moet omgaan.”

Gefaald als moeder

In een ontroerende video op YouTube geeft het koppel nu toe dat de zorg voor Huxley te zwaar is geworden. “We hebben de voorbije tijd ontdekt dat wij hem niet de speciale zorg kunnen bieden die hij nodig heeft”, vertelt James met tranen in de ogen. “We hebben dan ook besloten om hem een nieuwe thuis te geven. Details over de exacte oorzaak willen we niet prijsgeven, uit respect voor de privacy van Huxley. Het was gewoon zwaarder dan we ons ooit konden voorstellen. We moesten deze beslissing nemen, ook al zien we hem doodgraag.”

Z'n nieuwe mama heeft ook een medische achtergrond, dus hij wordt daar veel beter ondersteund. Myka Stauffer

“Of ik me gefaald voel als moeder? Voor de volle 500 procent”, vult Myka aan. “Dit was een ontzettend zware beslissing en we hebben dit voor het welzijn van onze zoon gedaan. Maar volgens de dokters was het ook beter dat hij aangepaste zorg kreeg. We hebben de situatie verschillende keren geëvalueerd met professionals en dit was de meest passende beslissing. Ook al is dit hartverscheurend.”

Met hulp van een gespecialiseerd agentschap is Huxley intussen ondergebracht bij een nieuw gezin. “Hij is volledig aan het openbloeien”, laat Myka nog weten. “Het gaat ontzettend goed met hem. Z'n nieuwe mama heeft ook een medische achtergrond, dus hij wordt daar veel beter ondersteund.”

(Lees verder onder de video.)

Publiciteitsstunt

Op sociale media lokte de beslissing van het koppel een storm aan kritiek uit. Heel wat volgers lieten hun ongenoegen blijken met de hashtag #cancelMykaStauffer. “Ze heeft een kind geadopteerd om meer volgers te halen en nu geeft ze hem gewoon weg alsof het om een gesponsord product gaat. Dit was allemaal één grote publiciteitsstunt”, schrijft een twitteraar. “Ik hoop dat haar kinderen haar later ook onderbrengen in een verzorgingstehuis wanneer de zorg te zwaar wordt", laat iemand anders weten.

Ook andere adoptiekinderen zijn niet mals voor de influencers. “Ik ben autistisch. Ik ben geadopteerd. Je bent een kindermisbruiker die een baby geadopteerd heeft aan de andere kant van de wereld en hem dan weggeeft alsof je hem gekocht hebt in een supermarkt. Hoe kan je dan in godsnaam tips geven over het moederschap? Er is een speciale plek in de hel voor jou”, klinkt het scherp. “Zou ze ook haar biologische kinderen weggeven als de problemen te groot worden?”, vraagt een andere volger zich dan weer af.

Er is intussen ook een petitie opgestart met de vraag om alle gesponsorde posts en video’s met Huxley te verwijderen op sociale media. Het koppel heeft voorlopig besloten om niet te reageren op alle kritiek.

I hope her kids re-home her in a nursing home someday and I hope they never look back. Lara Clifford(@ obstinategirl79) link

I'm autistic. I'm also adopted.

You're a child abuser who adopted an #autistic kid from across the world and then gave him away like a Walmart return or Goodwill donation. Yet you call yourself a "motherhood" vlogger. #mykastauffer there's a special place in hell for you. https://t.co/9n5D5mfRQD ChiariChey(@ ChiariChey) link

Sooo what if one of your own children had autism like Huxley? Would you ship them off too or?? I’m confused and slightly outraged. There are so many people that would do literally anything to be parents and adopt a child and you send him back after like 2 years?? #mykastauffer https://t.co/nlkgnBzZWo 𝓷𝓪𝓳𝓲𝓪𝓱🪐(@ NjFletcher_) link

Myka Stauffer literally had fucking crocodile tears and her husband was TRYING to make himself cry. Also saw the video of her asking Huxley "Are you over yourself?" and you could just tell she's a damn bitch. They NEED to be cancelled. Idc. Fucking horrible. ♡𝓓 𝓪 𝓷 𝓲 ♡(@ Daniimaranii) link