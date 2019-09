Amerikaanse school bant alle ‘Harry Potter’-boeken: “Vanwege het risico om boze geesten op te roepen” SDE

02 september 2019

20u22

Bron: THR 8 Showbizz Een katholieke school in Nashville, Tennessee, heeft alle exemplaren van de populaire ‘Harry Potter’-reeks uit haar bibliotheek verwijderd én verbannen van het schooldomein. Dat deed het bestuur op aanraden van verschillende duiveluitdrijvers, schrijft The Hollywood Reporter.

Pastoor Dan Reehil, die lesgeeft aan de katholieke school in Nashville, vertelt over de beslissing om alle ‘Harry Potter’-boeken uit de bibliotheek te verwijderen. “Deze boeken stellen magie voor als zowel goed als kwaad, wat niet klopt, maar in feite een slimme misleiding is", zegt Reehil. “De vloeken en betoveringen die in de boeken gebruikt worden, zijn echte vloeken en betoveringen. Wanneer die spreuken door een mens gelezen worden, kunnen ze boze geesten oproepen.”

Volgens Reehil heeft hij verschillende duiveluitdrijvers in binnen- en buitenland gecontacteerd en raadden ook zij hem aan om de boeken te verwijderen. Rebecca Hammel, de leidinggevende van alle katholieke scholen van Nashville, bevestigde dat ze op de hoogte was van de beslissing. “Elke pastoor heeft kerkelijke autoriteit om dit soort beslissingen te maken over zijn parochiescholen”, liet zij weten. “Hij heeft de autoriteit om zich zo te gedragen.”