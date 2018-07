Amerikaanse realityshow betaalt schulden van studenten af

15 juli 2018

Bron: BBC, The Washington Post 1 Showbizz In de Verenigde Staten kunnen de schulden van studenten oplopen tot duizenden dollars. Acteur Michael Torpey wilt dit probleem aankaarten met zijn nieuwe reality show Paid Off, waarin studenten strijden voor de hoofdprijs: de afbetaling van al hun schulden. "Het is een absurd antwoord op een absurd probleem," zei de acteur. De show ging deze week in première op het Amerikaanse entertainmentkanaal TruTV.

Het programma bestaat uit drie deelnemers, tussen de eind 20 en being 30, die algemenekennisvragen moeten beantwoorden. Hoe meer vragen ze juist beantwoorden, hoe meer geld ze krijgen om hun schulden af te betalen. De schulden van de winnaar, die in sommige gevallen oplopen tot 40.000$ (ongeveer 35.000€), worden volledig betaald.

Torpey vond inspiratie voor het programma bij zijn vrouw. Zij had zo'n 40.000$ aan schulden om haar hogere opleiding af te betalen en deed allerlei "vreemde jobs" om dat geld te verdienen. Hij besefte hoe de schulden van studenten hun leven elke dag beïnvloeden; in de Verenigde Staten moet je eerst je studentenschulden afbetalen voordat he andere leningen kunt aangaan.

De acteur, die bekend is van zijn rol als cipier Thomas Humphrey in de Netflixserie Orange Is The New Black, gaf het geld van zijn eerste job als acteur, een reclamespot voor ondergoed, aan zijn vrouw. "De enige manier om de schulden af te betalen was met geld van ondergoedreclame? Dat is te gek voor woorden," aldus Torpey. Het televisieprogramma zou naar eigen zeggen bijna 500.000$ studentenschulden hebben afbetaald.

Komisch maar ook serieus

Hoewel de televisiequiz de indrukt geeft een komisch programma te zijn, wordt de kijker ook geconfronteerd met enkele minder leuke aspecten van het studentenleven. Zo is er elke aflevering een "super-deprimerende weetje van de week" en haalt de presentator vaak aan dat hoger onderwijs in de VS veel te duur is. Ook moedigt Torpey het publiek aan om zich te impliceren in de politiek, zodat het probleem opgelost kan worden. "Bel nu een volksvertegenwoordiger," zegt hij aan het eind van elke aflevering, "en vertel ze dat je een betere oplossing nodig hebt dan een televisieprogramma."

Voorlopig wordt het alleen in de VS uitgezonden, maar de trailer kan je alvast bekijken.