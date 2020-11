Amerikaanse rappers gewond bij schietpartijen

Royalty Prins Harry duikt plots op in Brits danspro­gram­ma

15 november Grote verrassing in Groot-Brittannië zaterdagavond, want daar maakte prins Harry plots zijn opwachting in het populaire televisieprogramma ‘Strictly Come Dancing’. Niet als deelnemer, maar wel als morele supporter. De hertog van Sussex sprak in een videogesprek zijn steun uit voor deelnemer JJ Chalmers, een voormalig lid van de Royal Marine.