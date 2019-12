Amerikaanse rapper strooit geld uit, maar stuit op kritiek: “Hij laat mensen voor hem dansen” DBJ

25 december 2019

11u01 0 Showbizz De Amerikaanse rapper Blueface is in een mediastorm terecht gekomen nadat hij geld uitstrooide voor een menigte in een achtergestelde wijk van Los Angeles. Kerst dient om te geven, vond hij. Maar heel wat mensen zijn niet gediend met zijn aanpak.

Blueface - echte naam Jonathan Porter - klom op een wagen in skidrow, een van de armste wijken van Los Angeles, met een hele stapel dollarbriefjes in zijn hand. Die strooide hij vervolgens over de grijpgarage menigte uit. Tientallen mensen proberen zoveel mogelijk te vangen en smeken de rapper om hen nog een briefje te geven.

“Giving back” is never indiscriminately spreading limited resources then encouraging people to compete for them while one watches with glee. FYI. https://t.co/feMO0Q7pGg deray(@ deray) link

De rapper - die een hit scoorde met ‘Thotiana’ - verklaarde dat hij vindt dat Kerstmis een tijd is om te geven. Maar daar dachten veel mensen anders over. Zij vonden dat hij zich verhief boven de gewone mensen door zo op de wagen te kruipen. “Degoutant”, “mensonterend”, “respectloos”, “denigrerend” en “onaanvaardbaar”: in heel veel verschillende bewoordingen werd de verontwaardiging tegenover Blueface geuit. “Hij zou beter geld en voedsel schenken in plaats van die mensen voor hem te laten dansen.”

Het is niet de eerste keer dat de rapper in opspraak komt. Hij kwam eerder dit jaar ook al in het vizier omdat hij samen met een groep vrienden gevlucht was van de politie toen die hen wilde controleren. Hij bleek wapens bij zich te hebben.