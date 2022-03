Amerikaanse rapper Baby Cino doodgeschoten vlak nadat hij de gevangenis verliet

Baby Cino werd woensdag vrijgelaten uit de Turner Guilford Knight Correctional Center nadat hij een dag eerder was gearresteerd voor wapenbezit. Timothy Starks, zoals de twintigjarige rapper echt heette, werd opgepikt door een vriend, Dante Collins Banks, in een rode Nissan. Slechts een paar minuten later werd de wagen onder vuur genomen. Ruim veertig kogels werden op Baby Cino en zijn vriend afgevuurd. De Nissan botste vervolgens op een muur. Baby Cino werd verschillende keren geraakt, waaronder aan zijn hoofd.