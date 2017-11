Amerikaanse 'Magnum, P.I.'-acteur John Hillerman overleden ADN

08u25

Bron: Belga 8 RV Showbizz De Amerikaanse acteur John Hillerman is gisteren overleden in zijn huis in Houston, in de staat Texas. Hij is vooral bekend van zijn rol in de televisiereeks 'Magnum, P.I.'. Hillerman werd 84 jaar.

'Magnum, P.I.' is een Amerikaanse televisiereeks over een privédetective op Hawaii, Thomas Magnum (Tom Selleck). Hillerman vertolkt in de serie, die acht seizoenen liep in de jaren 80, de rol van Magnums rechterhand Jonathan Higgins. Voor zijn vertolking won hij zowel een Emmy als een Golden Globe.

Hillerman speelde ook mee in langspeelfilms zoals Roman Polanski's 'Chinatown' (1974), de westernkomedie 'Blazing Saddles' (1974) van Mel Brooks en 'Paper Moon' (1973) van Peter Bogdanovich.

ANP Kippa Thomas Magnum (Tom Selleck).