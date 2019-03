Amerikaanse comédienne Rosie O’Donnell getuigt over seksueel misbruik DBJ

13 maart 2019

21u56 0 Showbizz Rosie O’Donnell werd als kind jarenlang seksueel misbruikt door haar vader. Dat onthult de 56-jarige comédienne in een boek over talkshow The View, waarvan zij een van de gezichten was. Het Amerikaanse tijdschrift Variety heeft een fragment van het boek, dat volgende maand verschijnt, in handen.

O’Donnell was vaker openhartig over haar turbulente jeugd en het verlies van haar moeder op 10-jarige leeftijd maar had het niet eerder over het seksueel misbruik. “Het begon op erg jonge leeftijd en toen mijn moeder overleed stopte het op een vreemde manier omdat hij toen voor vijf kinderen moest zorgen”, zegt ze in het boek. “Over het algemeen is het niet iets waar ik graag over praat.”

Het heeft haar erg gevormd. “Natuurlijk verandert het iedereen. Ieder kind dat zoiets meemaakt, zeker met iemand in de eigen familie, voelt zich compleet machteloos en klemgezet omdat de persoon die je zoiets normaal gesproken vertelt de persoon is die het doet.”

Hoewel Rosie zelf niet eerder naar buiten kwam met haar eigen verhaal spreekt ze zich geregeld publiekelijk uit tegen mensen als Bill Cosby en Roman Polanski, die beschuldigd worden van seksueel misbruik. De Amerikaanse was een van de eerste sterren die in 2014 zei Dylan Farrow te geloven nadat zij zei te zijn misbruikt op 7-jarige leeftijd door haar vader Woody Allen. “Ik ben erg anti Roman Polanski en anti Woody Allen”, zegt ze hierover in het boek. “Het is heel duidelijk voor me.”