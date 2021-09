Amerikaanse band Tool volgend jaar naar België

TV Bert en ons Delphine stelen de show: dit was aflevering 6 van ‘Temptation Island: Love or Leave’

24 september Nu de eerste week in Spanje er bijna op zit, is het voor de koppels volop tijd om zich te laten onderdompelen in de verleiding. Aflevering zes is aangebroken, en die zag er zo uit!