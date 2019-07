Amerikaanse actrice Chloe Grace Moretz opgeschrikt door doorgedreven stalker DBJ

01 juli 2019

20u51

Bron: ANP 0 Showbizz Chloe Grace Moretz (22) en haar familie zijn opgeschrokken door een laat bezoekje van een geobsedeerde fan. Dat meldt TMZ. De man parkeerde zondag iets voor middernacht voor haar deur, en klopte aan om te vragen of hij de actrice kon spreken.

De man was over het hek voor het huis van de actrice gesprongen, om te vragen of Chloe thuis was. Dat was ze echter niet, en haar familieleden stuurden de man weg. Later vond de politie de man in zijn auto, die nog steeds voor het huis van Moretz stond. De stalker werd opgepakt, en zit momenteel in de cel.

Moretz heeft wel vaker last gehad van stalkende fans. In 2017 moest ze een contactverbod voor haar stalker aanvragen bij de rechtbank. Ook moest ze de politie bellen toen een jonge fan haar tuin in kwam skaten, en haar koekjes aanbood.