Amerikaans Barbie-themapark opent in 2024

Reünie na 20 jaar: Ruslana en Xandee vliegen elkaar bij 'Tien om te zien' in de armen

Twee grote dames. Net geen twintig jaar na de meest historische avond uit hun leven. Ruslana (50) en onze eigen Xandee (44) bekampten elkaar tijdens het Eurosongfestival van 2004 in Istanboel, maar vielen elkaar backstage bij ‘Tien Om Te Zien’ net niet huilend in de armen. “Mijn manager had me gewaarschuwd,” aldus de Oekraïense. “Dat meisje uit België heeft een geweldige stem.”