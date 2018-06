American Idol-winnaar onthult: "Afvaller week op voorhand bekend" EDA

30 juni 2018

09u42

Bron: TMZ, De Telegraaf, Reporters 1 Showbizz Taylor Hicks, winnaar van het vijfde seizoen van American Idol, heeft toegegeven dat de eliminaties die iedere aflevering plaatsvonden in de zangwedstrijd, vooraf bekend waren bij de deelnemers.

Nagelbijten, angstig in de camera kijken, de tranen amper kunnen tegenhouden, ... Deelnemers van talentenjachten die hun eigen eliminatie in de ogen kijken, kunnen ervan meespreken. Maar volgens Taylor Hicks, die het vijfde seizoen van American Idol won, waren de kandidaten reeds goed op voorhand op de hoogte van hun lot.

"Gedurende de hele productie kreeg ik van iemand intern de uitslag te horen, voordat deze bekend werd gemaakt”, vertelt Hicks in een interview met WJOX radio. Ook geeft hij aan dat hij zeker niet de enige kandidaat was die te horen kreeg wie er weg zou worden gestuurd.

De enige avond waarop hij de uitslag niet al van tevoren wist was tijdens de finale. Toen nam Taylor het op tegen Katharine McPhee. Wel vertelt hij dat één van de producers hem een knipoog en knikje gaf voordat de uitslag bekend werd gemaakt en hij hoorde dat hij gewonnen had.

Hoewel Taylor niet beweert dat de show doorgestoken kaart is, rijst nu de vraag hoe oprecht de geschrokken reacties zijn van de kandidaten en de afvallers als de uitslag bekend wordt gemaakt. Het is niet bekend of dit alleen in het vijfde seizoen van 'American Idol' gebeurde, of dat dit de standaard gang van zaken is.