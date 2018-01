Ambras in pornowereld: Elise Van Vlaanderen maakt docu over transgenders, Dennis Black Magic noemt die "afstotelijk" TDS

31 januari 2018

19u19

Het zit er bovenarms op tussen Vlaanderens bekendste pornoproducent Dennis Black Magic en zijn opvolgster, Elise Van Vlaanderen. Zij komt op de proppen met een 'non-porn' documentaire over transgenders, en dat vindt hij "niet kunnen" en "compleet afstotelijk". Elise gaat nu in de tegenaanval: "Ik geef zijn fakkel terug", stelt de pornokoningin .

Eind vorig jaar raakte bekend dat Dennis Black Magic zijn carrière in de Vlaamse pornowereld definitief vaarwel zegt. 22 jaar lang erotische films inblikken: het was genoeg geweest. “Ik heb nood aan rust”, vertelde Dennis toen. Hij presenteerde bij zijn afscheid evenwel trots zijn opvolgster: fotomodel Elise Van Vlaanderen nam de fakkel van hem over.

Met succes, want met haar eerste wapenfeit wist de kersverse erotica-queen meteen alle ogen naar zich toe te trekken. Na alle heisa om rapper Boef kwam Elise Van Vlaanderen met een pornoparodie op de proppen: ‘Rapper Boef: De afrekening’.

Het laatste nieuwe project van Elise is nu echter van een heel ander kaliber. Via sociale media liet ze weten dat ze een documentaire inblikt over het leven van een transgender. "Ik ben een sociaal bewogen persoon en wil opkomen voor hen die zichzelf willen en durven zijn maar tegelijkertijd moeten vechten voor acceptatie door de samenleving. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen", schrijft Elise. "Het is een maatschappelijk relevante productie met meer begrip voor- en acceptatie van transgenders."

Dennis: "Dit kán niet!"

Een nobel project, vinden velen natuurlijk. Al is Dennis Black Magic niet te spreken over de plannen van zijn opvolgster. Hij meent dat de documentaire van Elise niets met erotiek te maken heeft, wat volgens hem haar taak is. "Een pornoregisseur moet porno maken, en inspelen op wat de Vlaming wilt zien gebeuren in bed. Punt. Ik schrijf toch ook geen kookboeken?", vraagt hij zich luidop af.

Als ze denkt dat ze de nieuwe Goedele Liekens of Paul Jambers is, dat ze dan maar gaat solliciteren bij Woestijnvis Dennis Black Magic

"Elise is echt verkeerd bezig", gaat Dennis verder. "Als zij de fakkel wou overnemen, dat ze dát dan ook doet. Maar zij komt nu met een non-porn documentaire, wat compleet afstotelijk is. ja, zelfs voor de transgendercommunity. Elise heeft van mij de droom en de kans van haar leven gekregen. Ik heb haar geselecteerd uit alle kandidaten. Ze heeft veel bekendheid gekregen op een korte tijd, en dat moet ze waarderen en respecteren. "Maar Elise is naast haar schoenen beginnen lopen, en denkt al dat ze de nieuwe Goedele Liekens of Paul Jambers kan zijn. Wel, dat ze dan maar gaat solliciteren bij Woestijnvis."

Veel respons van fans

Dennis had zijn gal ook gespuwd in een scherpe post op Facebook. Hij kreeg er zoveel bijval, dat hij het bericht heeft offline gehaald. "Omdat het té pijnlijk werd voor Elise. Het was niet normaal. Zowat al mijn volgers vonden dat ik mijn fakkel aan de verkeerde heb gegeven. En ze vonden het idee achter de documentaire afschuwelijk", zegt hij. "En ja, dat heb ik Elise ook persoonlijk laten weten. Ik haar gezegd dat ze met dit soort acties meer achteruitgaat, dan stappen vooruit te zetten."

Wat zegt, Elise?

Woorden die Elise niet zomaar wil laten passeren. In een verklaring laat zij ons weten dat het "een eer was om de fakkel te mogen overnemen van Dennis Black Magic, een fenomeen in Vlaanderen", klinkt het. "Maar wat ik niet besefte, is dat Dennis van mij verwachtte dat ik ook qua manier van werken in zijn voetsporen zou treden. Dat wil zeggen dat ik films zou moeten maken die uitsluitend, of vooral, pornovarianten zouden zijn op bekende Vlaamse films, series of personages."

Ik wil meewerken aan meer begrip en tolerantie in de samenleving Elise Van Vlaanderen

Elise zegt dat ze heeft kunnen genieten van het succes van de parodie op Rapper Boef, maar dat ze nu vrijheid wil om zichzelf te kunnen ontplooien. "Temeer omdat ik op het gebied van porno zelf ook zeer interessante projecten wil uitwerken. Daarbij ben ik sociaal-maatschappelijk geïnteresseerd en wil ik naast porno ook breder gaan, middels documentaires, waarin mensen die zichzelf willen en durven zijn maar tegen vooroordelen in de maatschappij aanlopen, centraal staan. Ik wil meewerken aan meer begrip en tolerantie in de samenleving."

Misschien is het het beste als ik de 'fakkel' teruggeef aan Dennis Elise Van Vlaanderen

"Na de parodie op Rapper Boef heb ik al weer 2 nieuwe, eigen porno-producties online geplaatst. Ik zal zeker 2 tot 3 nieuwe films per maand uitbrengen. Het is mijn passie. Porno produceren is volgens mij wat er van mij als 'fakkeldraagster' mag worden verwacht. Maar dat doe ik op mijn manier. Misschien is het dan ook het beste als ik de 'fakkel' teruggeef aan Dennis. Omdat ik de functie kennelijk niet naar zijn smaak kan of wil invullen. Ik ben wie ik ben, maak porno, en sta ergens voor. Ik zal mijn kijkers en fans zeer zeker niet teleurstellen", besluit Van Vlaanderen.

'Gelijk Anders' zal gratis te zien zijn vanaf 31 maart, de Internationale Transgenderdag.