Ambiance! Kom helemaal in Rode Duivels-sfeer met alle WK-liedjes DBJ

18 juni 2018

11u00 0 Showbizz De zoektocht naar een succesvol WK-lied, lijkt wel een zoektocht naar de heilige graal. Velen probeerden, maar slechts weinigen slaagden er in om het hele land te te laten meebrullen. Met dit handige overzicht kom je toch helemaal in de sfeer van het WK, dat vandaag met de eerste wedstrijd van de Rode Duivels écht begint.

Tom Waes, Natalia, Patje Krimson... Sinds het officiële WK-lied van Damso wegens vrouwonvriendelijke teksten werd opgeborgen, waagde de ene artiest na de andere zich aan een WK-lied. Tot nu toe zonder veel succes en het lijstje van artiesten die een gooi deden naar het officiële nummer is ondertussen behoorlijk lang. Over de nummers valt veel te zeggen, maar niet dat je er niet mee in de sfeer van het WK komt.

Deze handige afspeellijst met alle WK-liedjes kan je afspelen voor, tijdens of na de wedstrijd. Of tijdens de barbecue, of in het supportersdorp, of in de sportclub of waar je de wedstrijd dan ook gaat zien. Ambiance!