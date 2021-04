Amber van ‘Temptation’ open over postnatale depressie: “Veel afgevallen door stress”

Amber is ondertussen al vier maanden de trotse mama van Amari, maar ondanks het nieuwe wondertje in haar leven, is het een zware periode voor de ‘Temptation Island’-verleidster. “Zoals je misschien hebt gemerkt, ben ik de laatste tijd niet echt actief geweest op sociale media”, schrijft Amber op Instagram. “Ik kreeg veel vragen over hoe ik al mijn zwangerschapskilo’s verloor en hoe ik mijn lichaam zo snel weer ‘in vorm’ kreeg. Om eerlijk te zijn heb ik niets gedaan om af te vallen. De reden dat ik zoveel kilo’s kwijt ben, is door stress en omdat ik last heb van een postnatale depressie (een depressie na de bevalling, red). Voor de eerste keer mama zijn is moeilijk. Ik vertel dit niet om sympathie te krijgen, maar omdat ik weet dat veel mama’s zich ook zo voelen en zich hiervoor schamen.”