Amber Heard praat over Kate Moss in rechtbank, en daar zijn Depps advocaten duidelijk blij mee

CelebritiesTijdens haar dagenlange getuigenis noemde Amber Heard (36) ook topmodel Kate Moss (48) als een slachtoffer van Johnny Depp (58). Zijn advocaten leken daar best blij mee te zijn, blijkt uit beelden van in de rechtszaal.

Amber Heard getuigde donderdag voor de tweede keer op de rechtszaak die haar ex, Johnny Depp, wegens smaad tegen haar had aangespannen. Ze vertelde er onder meer over de eerste keer dat zíj hem sloeg, na een ruzie waarin ook haar zus Whitney betrokken raakte. “Whitney gooide zichzelf tussen ons in", klonk het. “Ze probeerde Johnny te laten stoppen. Ze stond met haar rug naar de trap en Johnny haalde naar haar uit. Ik aarzelde niet, ik wachtte niet: ik moest meteen denken aan Kate Moss en de trappen.”

Bekijk hier het fragment waarin Heard over Kate Moss getuigt

Op sociale media gaat het fragment nu viraal, en dan vooral de reactie van Ben Chew, een van de advocaten van Depp. Wanneer Heard het over Moss heeft, draait die zich om naar de rest van het team en schudt hij zijn vuist in de lucht, als een overwinningsteken. Mogelijk heeft die opmerking van Heard ervoor gezorgd dat de advocaten van Depp het in hun kruisverhoor nu over voorbije relaties kunnen hebben. Dat kan nadelig uitdraaien voor de actrice, want ze werd in 2009 zelf gearresteerd voor huiselijk geweld.

Tijdens de smaadzaak in 2020 - tegen de Britse krant ‘The Sun’ - beweerde Amber Heard al dat ze geruchten had gehoord dat Depp zijn ex-vriendin Kate Moss van de trap had geduwd. Zijn advocaat Eleanor Laws ging daar toen stevig tegenin: “Je voegt dat detail over Kate Moss nu toe, maar dat staat in geen enkel document. Je hebt er eerder niets over gezegd. Je verzint dit gewoon. Dit is de eerste keer dat je het erover hebt.”

Verwoeste hotelkamer

Johnny Depp en Kate Moss leerden elkaar kennen in 1994. In 1998 gingen ze uit elkaar. “Er is nooit iemand geweest die voor me kon zorgen. Johnny deed dat een tijdje wel", vertelde het model in 2012. “Ik geloofde wat hij zei. Als ik me afvroeg wat ik moest doen, zei hij het me. Dat miste ik toen ik vertrok", klonk het. Ze voegde er nog aan toe dat ze 'jaren en jaren huilde' om over hun relatie te komen.

In 1994 werd Johnny Depp wel eens gearresteerd omdat hij samen met Kate Moss een hotelkamer verwoest had. Maar niemand raakte daarbij gewond, en nadat Depp een vergoeding had betaald aan het hotel, liet men de aanklachten vallen. Kate Moss koesterde in ieder geval geen negatieve gevoelens: “Ik was altijd onder de indruk van zijn vriendelijkheid, zijn geweldige brein, zijn talent en zijn gevoel voor humor. Ik heb Johnny in verschillende situaties gezien en hij was altijd vriendelijk, tegen iedereen. Hij is een van de meest genereuze mensen die ik ken.”

