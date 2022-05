Amber Heard hervat haar getuigenis: “Ik wist dat ik het niet zou overleven als ik de scheiding niet aanvroeg”

CelebritiesNa een weekje geplande rust waren de teams van Amber Heard (36) en Johnny Depp (58) klaar om er weer in te vliegen. Voor de derde keer heeft de actrice maandag getuigd in de smaadzaak die haar ex-man tegen haar aanspande. “Johnny was mijn thuis. En die thuis was vaak erg gewelddadig.”

De rechtszaak die Johnny Depp aanspande tegen zijn ex-vrouw Amber Heard werd een weekje gepauzeerd. Reden daarvoor is een congres dat rechter Penney Azcarate moest bijwonen. Dat was al lange tijd op voorhand ingepland en kwam dus voor beide partijen niet als een verrassing. Het geeft het team van Johnny Depp wel ruim de tijd om hun kruisverhoor van Amber Heard voor te bereiden. De actrice getuigde de afgelopen dagen over haar gewelddadige relatie met Depp en werd daarbij ondervraagd door haar eigen advocate. Hierna is het aan het team van Depp om haar vragen te stellen.

Rechter Azcarate kampt evenwel met tijdsgebrek. Daarom zal de rechtszaak de komende dagen al om 9 uur plaatselijke tijd beginnen — bij ons is het dan 15 uur ’s middags. Normaal gezien wordt er wel nog steeds afgerond om 17 uur plaatselijke tijd, bij ons is dat 23 uur. Op 27 mei moeten beide partijen hun slotpleidooi houden, kondigde de rechter ook al aan. Dat betekent dat de tijd beperkt is. Volgens Azcarate had het team van Depp al 35 uur en 6 minuten van de voorziene tijd opgebruikt, het team van Heard 36 uur en 31 minuten. Dat betekent dat ze respectievelijk nog 26 uur en 9 minuten en 24 uur en 44 minuten overhouden om hun zaak te bepleiten. “Eens je tijd voorbij is, is het ook voorbij”, waarschuwde de rechter, die aangaf dat ze onverbiddelijk zou zijn: “Ook al zit je midden in een zin.”

Het monster

“Ik hield zoveel van hem, maar ik kon niet blijven. Het monster was normaal geworden, geen uitzondering meer. En het geweld was ook normaal en geen uitzondering meer.” In tranen legde Amber Heard maandag in de rechtbank uit waarom ze eindelijk - na anderhalf jaar - de scheiding aanvroeg van Johnny Depp. Het incident waarbij de acteur een telefoon naar haar gezicht gooide, bleek de laatste druppel te zijn. Ze hadden toen al een maand geen contact meer gehad, vertelde Heard. Maar omdat Depps moeder overleden was, stemde ze toch in met een ontmoeting. Alleen wilde de acteur het niet over zijn moeder hebben, maar over de uitwerpselen die hij in z’n bed had aangetroffen na een eerdere ruzie.

Quote Hij sneed in z’n armen, hield een mes tegen zijn borst, doofde sigaretten uit op zijn eigen lichaam. Amber Heard over Johnny Depp

Heard had eerder op de dag al in alle toonaarden ontkent dat zij of haar vriendinnen daar iets mee te maken hadden - wat Depp wel blijft volhouden. “Absoluut niet”, benadrukte ze. “Dat vond ik niet grappig, het is niet iets wat een volwassen vrouw doet. Ik was ook niet in de mood om een grapje uit te halen, want ik was net aangevallen op mijn dertigste verjaardag door mijn gewelddadige echtgenoot, van wie ik wanhopig veel hield.” Die avond zou Depp haar gsm het raam uit gegooid hebben, haar op het bed gegooid hebben en haar schaambeen vastgegrepen hebben, vertelde Heard. En toen ze hem smeekte om te stoppen, reageerde hij ‘gemeen’, zei ze. “Dat het was wat ik verdiende, dat niemand ooit van me zou houden. Dat wanneer mijn borsten zouden gaan hangen, niemand van me zou houden. Dit was waar ik om gevraagd had.”

‘Safewoord’

Het was maar een van de vele geweldsincidenten die ze maandag aanhaalde. Zo vertelde de actrice hoe Depp haar wurgde, in het gezicht sloeg, tegen de muur gooide. Hoe ze de littekens op haar armen probeerde weg te werken met make-up, maar daar niet in slaagde “omdat ze nog te vers waren.” Hoe ze bewust terug naar het huis in Australië ging waar Depp z’n vingertopje was verloren “omdat het huis niet het probleem was”: “Johnny was mijn thuis. En die thuis was vaak erg gewelddadig. Het gebouw had daar niets mee te maken.” Hoe Depp zich regelmatig verminkte: “Hij sneed in z’n armen, hield een mes tegen zijn borst, doofde sigaretten uit op zijn eigen lichaam.” Hoe ze een ‘safewoord’ hadden: ‘couch’. Hoe hij op huwelijksreis z’n in stukken gescheurde hemd om haar nek wikkelde. “Zo werd ik de volgende ochtend wakker, met de stof nog om mijn nek.”

Volledig scherm Johnny Depp. © AFP

Tijdens dat laatste gesprek bleef Depp maar hameren op het incident met de uitwerpselen, zegt Heard. Daarop belde ze haar vriend iO Tillett Wright op, zodat die haar verhaal kon bevestigen. Maar die liet, na het horen van een schreeuwende Depp, enkel weten: ‘Ga het huis uit, je bent niet veilig daar.’ De situatie ontplofte, Depp gooide een gsm naar haar hoofd. De ruzie eindigde slechts toen zijn bodyguards hem weghaalden. Hoewel de politie werd gebeld, weigerde Heard om mee te werken of zelfs Depps naam te vermelden, zei ze. “Ik wilde niet dat Johnny problemen zou krijgen. Ik wilde niet dat dit uit zou komen, dat de wereld het zou weten. Ik wilde hem beschermen.”

Geen ‘golddigger’

Toch vroeg ze later een contactverbod aan, zegt ze. “Ik wilde mijn sloten kunnen vervangen. Ik wilde een goede nachtrust”, legde ze die beslissing uit. “De security liet hem altijd in het huis, hoe vaak ik hen ook vroeg om dat niet te doen.” Ook diende ze - eindelijk - de scheiding in. “Het voelde als het moeilijkste dat ik ooit had moeten doen. Ik had zo hard geprobeerd om mijn relatie te laten werken. Ik wist dat ik hem moest verlaten, dat ik het niet zou overleven als ik dat niet deed.”

Heard beklemtoonde ook dat deze uitvoerige rechtszaak het laatste was dat ze wou. “M’n belangrijkste eis tijdens de scheiding? Dat we met een gezamenlijk statement naar buiten zouden komen en dat hij m’n naam zou zuiveren. Ik wou dat hij toegaf dat ik steeds de waarheid heb gesproken. De zeven miljoen dollar die ik overhield aan de scheiding heb ik dan ook aan het goede doel geschonken. Voor eens en voor altijd: ik ben geen golddigger.”

De achtergrond Johnny Depp en Amber Heard leerden elkaar kennen op de set van de film ‘The Rum Diary’ in 2011. In februari 2015 stapten ze in Los Angeles in het huwelijksbootje. Lang bleef hun relatie echter niet duren. In mei 2016 vroeg (en verkreeg) Heard een contactverbod voor haar ex. Hun scheiding werd in 2017 afgerond. In 2018 schreef Heard een opiniestuk in de Washington Post, waarin ze verklaarde dat ze het slachtoffer was van huiselijk geweld. Ze noemde Depp niet bij naam, maar die laatste meent dat het opiniestuk zijn imago schaadt en dus eist hij 50 miljoen dollar. Zijn ex diende een tegeneis in, van 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het is niet de eerste keer dat Depp en Heard lijnrecht tegenover elkaar staan in de rechtbank. In 2020 begon de rechtszaak die Depp had aangespannen tegen ‘The Sun’. De Britse tabloid had hem namelijk een “wifebeater” (een vrouwenmepper) genoemd. Depp viste echter achter het net: volgens de rechter was er geen sprake van smaad, omdat het geweld voldoende bewezen was.