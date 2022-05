“Amber Heard heeft haar rol in ‘Aquaman 2' enkel te danken aan Jason Momoa”

CelebritiesEr is tijdens het proces dat Johnny Depp (58) aanspande tegen zijn ex, Amber Heard (36), al veel gezegd en geschreven over haar rol in ‘Aquaman 2'. Zij beweert dat ze die bijna kwijt is gespeeld door alle heisa en daar krijgt ze nu gelijk in van voormalige producente Kathryn Arnold, die kwam getuigen.

Kathryn Arnold, een voormalige producente die nu werkzaam is als consultant en expert, kwam maandag getuigen op het proces dat Johnny Depp had aangespannen tegen zijn ex-vrouw Amber Heard. Die laatste beweerde tijdens de rechtszaak al dat het niet veel had gescheeld of ze was haar rol in ‘Aquaman 2' kwijtgespeeld door alle heisa. Dat wordt nu beaamd door Arnold. “Haar rol in de eerste ‘Aquaman' was echt een ‘star is born’-moment’”, vertelde die. Maar in plaats van dat de prent een springplank naar succes werd, werd Heard bijna uit de sequel geschrapt. Dat ze haar rol als Mera kon behouden, heeft ze enkel te danken aan hoofdrolspeler Jason Momoa en regisseur James Wan, zei Arnold. “Zij stonden erop dat ze in de film zou zitten.”

Romantische verhaallijn

Volgens Arnold had de eerste versie van het scenario “een sterke romantische verhaallijn en een paar geweldige actiescènes” in petto voor Mera. Heard trainde maandenlang vijf uur per dag om de actiescène te kunnen doen, maar toen ze op de set kwam, kreeg ze te horen dat haar rol “verminderd” was: “De actiescène was geschrapt en haar rol drastisch ingeperkt”, klonk het. Volgens geruchten zou het gebrek aan chemie met Momoa daar voor iets tussen zitten, maar dat ontkende Arnold in de rechtszaak.

Volledig scherm Kathryn Arnold tijdens haar getuigenis © AP

Arnold had het verder ook nog over de financiële kant van de zaak. Ze vertelde dat Momoa zijn loon voor ‘Aquaman 2' opnieuw had kunnen onderhandelen, van 3 miljoen dollar (2,8 miljoen euro) naar 15 miljoen dollar (13,9 miljoen euro). Maar Heard moest het met de originele 2 miljoen dollar (1,8 miljoen euro) doen. Nochtans had ze ook tot 6 miljoen dollar (5,6 miljoen euro) kunnen krijgen, vertelde Arnold. Bovendien had de voormalige producente berekend dat Heard de afgelopen vijf jaar minstens 4 miljoen dollar per film had kunnen verdienen, wat haar in totaal minstens 20 miljoen dollar (18,6 miljoen euro) had opgebracht. Met extraatjes - zoals een contract bij L’Oreal en tv-deals - had ze in totaal 45 miljoen dollar (41,9 miljoen euro) à 50 miljoen dollar (46,6 miljoen euro) kunnen verdienen. Maar dat gebeurde niet.

Volledig scherm Johnny Depp in de rechtszaal maandag © AFP

Slechte reputatie

“Heard heeft een erg slechte reputatie bij het publiek”, vertelde Arnold. “In Hollywood vinden ze haar werk goed, maar ze kunnen niet met haar samenwerken. Want elke keer wanneer haar naam wordt vernoemd, stijgt de negativiteit weer. Haar wereld blijft erg stil wanneer het op kansen aankomt.”

Arnold mocht ook haar licht laten schijnen over de carrière van Johnny Depp. Volgens de expert had de acteur een “buitengewone carrière” en was hij “binnen de industrie en bij het publiek erg geliefd”. “Maar op een bepaald moment begon zijn gedrag op en naast de set zijn grote talent in de weg te staan.” Zo werd het steeds moeilijker voor Depp om rollen vast te krijgen “door z'n drank- en drugmisbruik”. Ook de rechtszaak in 2020 tegen ‘The Sun’ - die Depp verloor - deed z'n reputatie geen goeds. “Iemand die het heeft over een verbrand lichaam valt niet te rijmen met het handelsmerk van Disney.” Al heeft Depp het voornamelijk allemaal aan zichzelf te danken, zei Arnold. “Hij veroorzaakt z'n eigen ondergang door deze rechtszaken aan te spannen en door het vuur van negatieve publiciteit om hen beiden te blijven aanwakkeren.”

LEES OOK: