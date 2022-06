Amber Heard druipt af na uitspraak van de jury in het voordeel van ex-man Johnny Depp

CelebritiesJohnny Depp is de grote winnaar in het proces dat hij aanspande tegen zijn ex-vrouw Amber Heard. Die laatste liep na het vonnis zo snel mogelijk de rechtszaal uit. Ze publiceerde wat later een verklaring op Instagram: “De teleurstelling die ik vandaag voel, is onbeschrijfelijk. Ik ben er kapot van dat deze berg bewijs nog steeds niet genoeg was om de onevenredige macht en invloed van mijn ex-man te verslaan”, schreef de actrice. “ Het zet de klok terug naar een tijd waarin een vrouw die zich uitsprak publiekelijk beschaamd en vernederd kon worden.”